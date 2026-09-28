Precios para ver a Slipknot y Marilyn Manson en el Vive Claro de Bogotá: ¿Cuál es la boleta más barata?

Slipknot y Marilyn Manson han sorprendido a cada uno de sus fanáticos en Colombia durante este 28 de septiembre. Estos históricos artistas revelaron su gran llegada a la capital, con un show que estará totalmente imperdible.

Ambos artistas brillarán en una cita totalmente histórica, en lo que será una cita legendaria para los amantes del nu metal en la capital.

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Si usted es uno de los fanáticos de estos artistas y quiere disfrutar de este evento por todo lo alto, aquí les tenemos cuales son los precios para el concierto, y cual es la boleta más barata.

Precios para ver a Slipknot y Marilyn Manson en el Vive Claro de Bogotá

Para nadie es un secreto que Slipknot y Marilyn Manson son dos de los artistas más grandes y reconocidos de la historia del metal. Ambas figuras han protagonizado una cantidad enorme de éxitos brillantes.

Estas canciones podrán ser disfrutadas por todo lo alto en Colombia, con un show totalmente brillante. Ambos artistas llegarán con un show histórico el próximo 16 de septiembre de 2027.

La gran cita será desde el Vive Claro, donde ambos protagonistas pondrán a vibrar a todo el público amante de la potencia musical.

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En caso de que desee adquirir la boletería, le recordamos que los precios son los siguientes:

FRONT FIELD Etapa 1 – $600.000 pesos colombianos

FRONT FIELD Etapa 2 – $661.000 pesos colombianos

99, 101, 103 & 105 – $721.000 pesos colombianos

100, 102, 104 & 106 – $721.000 pesos colombianos

BACK FIELD Etapa 1 – $276.000 pesos colombianos

BACK FIELD Etapa 2 – $336.000 pesos colombianos

107, 109, 111, 113 & 115 – $540.000 pesos colombianos

108, 110, 112, 114 & 116 – $540.000 pesos colombianos

125, 127, 129 & 131 – $420.000 pesos colombianos

126, 128, 130 & 132 – $420.000 pesos colombianos

117, 119, 121 & 123 – $360.000 pesos colombianos

118, 120, 122 & 124 – $360.000 pesos colombianos

En el caso de la boleta más barata es la de los sectores del 117 al 124. Le recordamos que estas entradas pueden ser adquiridas a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

Dichas entradas estarán a la venta desde el próximo 30 de septiembre con preventa artista, además de etapa inicial para Grupo Aval y Dale. La venta general se llevará a cabo desde el próximo 2 de octubre a las 10:00 a.m.