Así fue el histórico homenaje a Nirvana en los VMAs 2026: un recuerdo inolvidable a Kurt Cobain

Nirvana fue una de las bandas protagonistas del mundo del rock durante el pasado 27 de septiembre. La histórica banda de ‘grunge’ volvió a ser el centro de atención después de varias décadas, gracias a un homenaje imperdible.

MTV destacó la trayectoria de esta banda, a través de un homenaje y la entrega del premio a Video Vanguard Musical, con el que se recordaron los logros de esta legendaria agrupación.

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Los miembros de la banda volvieron a estar presente sobre los escenarios, y recordaron a Kurt Cobain, el fallecido líder de esta histórica agrupación. Si usted se perdió los detalles de este festejo a la música, aquí les mostramos como ocurrió.

Así fue el histórico homenaje a Nirvana en los VMAs 2026

Sin lugar a dudas, el legado de Nirvana es uno de los más grandes en la historia del rock. Esta agrupación fue capaz de lanzar una cantidad enorme de éxitos, y ser líder de la industria gracias al ‘grunge’.

Liderados por Kurt Cobain, este grupo consiguió una cantidad enorme de fanáticos. A pesar de que su trayectoria fue relativamente corta, Nirvana logró encantar a toda la industria.

Parte de este éxito volvió a ser resaltado en este 2027 por parte de MTV, gracias a la cita histórica de los VMAs, donde se premió a varios artistas.

Uno de ellos fue justamente Nirvana. Esta banda recibió el premio a Video Vanguard Musical, donde se resaltó todo su recorrido en la industria sonora.

NIRVANA, SIEMPRE EN CASA. 🖤 A 34 años de su debut en los #VMAs, Nirvana recibió el Video Vanguard Award 2026, en un homenaje que también puso en el centro el legado de Kurt Cobain. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear volvieron a reunirse en el escenario de MTV para celebrar una historia que cambió la música para siempre. — 🌈 MTV Sur (@MTVSur) September 28, 2026

Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario. Allí dieron un emotivo discurso donde recordaron a Kurt Cobain, y también a sus fanáticos, a quienes agradecieron por su gran éxito con el paso de los años.

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Sin lugar a dudas, esta distinción emocionó a miles de fanáticos, sobre todo por el recuerdo vivo de una leyenda histórica como es el caso de Kurt Cobain. Este grupo resaltó nuevamente, en medio de un hecho que llenó de orgullo de miles de fanáticos del rock y el ‘grunge’ a nivel internacional.

Pat Smear’s speech last night at the VMAs when Nirvana received the Video Vanguard Award https://t.co/V6sYUPNA6C — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) September 28, 2026

Nirvana vuelve a demostrar su peso histórico en la industria musical varios años después, donde resaltaron sus logros varias décadas después de su auge internacional.