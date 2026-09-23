LEGO anuncia un histórico set en colaboración con Dragon Ball: ¿Llegará a Colombia?

LEGO y Dragon Ball sorprendieron a las redes sociales durante el pasado 22 de septiembre. El histórico anime reveló una legendaria colaboración junto a esta marca legendaria, que ha lanzado figuras imperdibles.

Luego de varias uniones, LEGO revela una histórica llegada al anime, con la presencia imperdible de Dragon Ball, una de las producciones más icónicas de esta industria.

Claramente este anuncio ha llenado de emoción a miles de fanáticos, quienes se han demostrado notablemente entusiasmados por ver todos los detalles de este nuevo set.

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En caso de que se haya perdido el anuncio, y todo lo que se sabe hasta ahora, aquí le contamos todos los detalles a conocer.

LEGO anuncia un histórico set en colaboración con Dragon Ball

Sin lugar a dudas, Dragon Ball ha sido uno de los animes más brillantes de la industria en los últimos años. Esta producción se ha ganado el cariño de miles de fanáticos, gracias a sus personajes y a su trama.

Muchos seguidores han tenido su vista marcada por esta producción, por lo que la atención es total ante cada lanzamiento de esta temática.

De hecho, esta emoción fue demostrada este 22 de septiembre, luego de que se presentara una histórica colaboración entre Dragon Ball y LEGO.

Este anime llegará con un legendario set, tal y como lo reveló la histórica marca de figuras. El anuncio fue a través de un tráiler en el que se pudo ver las 7 esferas del dragón.

La emoción por parte de los fanáticos fue total, quienes empezaron a verse notablemente emocionados por este lanzamiento.

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Por ahora no se han anunciado las figuras que incluirá este set. Sin embargo, este es uno de los estrenos más emocionantes de LEGO en los últimos años.

¿Llegará a Colombia?

Hasta el momento se desconoce con exactitud cuando se dará el gran estreno de este set de LEGO, al igual que el precio que tendrá este lanzamiento.

Aun así, la emoción por parte de los fans de Colombia es total. En este momento no se ha confirmado si el set de LEGO de Dragon Ball llegará al país, aunque, se espera que el lanzamiento se presente de forma internacional.