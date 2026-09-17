¿Cuándo sale ‘Dragon Ball Beerus’? Falta poco para el estreno de una nueva historia de Goku

‘Dragon Ball Beerus’ es una de las producciones más emocionadas y esperadas de este 2026 en la industria del anime internacional. Esta nueva serie será un nuevo viaje al mundo de Goku y los Guerreros Z para sus fans a nivel mundial.

Esta serie promete un nuevo enfoque para esta icónica historia que ha marcado la infancia y adolescencia de miles de fanáticos en el mundo.

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En caso de que quiera tener más detalles sobre lo que será este gran estreno y la historia que presentará este legendario anime, aquí se lo contamos al detalle.

¿De qué tratará ‘Dragon Ball Beerus’?

‘Dragon Ball’ ha contado con una cantidad enorme de entregas destacadas en los últimos años. A pesar del fallecimiento de su creador, Akira Toriyama, varios arcos y películas de esta historia han salido al mercado.

Grandes personajes y villanos han surgido y se han ganado el cariño de los fanáticos de forma inolvidable en los últimos años, sobre todo por su poder cada vez mayor.

De hecho, en este mismo 2026 se dará un nuevo lanzamiento para los amantes de ‘Dragon Ball’, como es el caso del arco de Beerus.

Este nuevo anime del mundo de Goku y los Guerreros Z está preparado para llegar como una nueva versión de lo que fue el ‘Dragon Ball Super’.

Esta creación novedosa planea mostrar nuevos detalles sobre el arco de Bills. Este es el ‘Dios de la Destrucción’, quien llegará con la ambición de derrotar a Goku.

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Desde su primer vistazo hace algunos años, Bills se ha ganado el cariño profundo de miles de fanáticos, sobre todo por su diseño en forma de gato morado.

Ante esto, la posibilidad de volver a ver a este personaje en una entrega más profunda ha emocionado a miles de fanáticos a nivel internacional.

¿Cuándo sale este nuevo anime?

En caso de que usted sea uno de los grandes fanáticos del mundo de Dragon Ball, y desee ver esta nueva entrega, le contamos que podrá disfrutarlo a partir del próximo 11 de octubre. En ese día se dará su lanzamiento en Japón.

Sin lugar a dudas, este anime es uno de los estrenos más emocionantes de los próximos meses, por lo que ‘Dragon Ball’ volverá a eclipsar esta icónica industria con su lanzamiento internacional.