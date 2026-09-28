Slipknot anuncia su gran regreso a Colombia junto a Marilyn Manson: fecha, lugar y precio

Slipknot, una de las bandas más grandes de la historia del nu metal y de la industria musical en los últimos años, sorprendió a todos sus fanáticos en Latinoamérica y el mundo durante este 28 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la banda de Iowa confirmó que vuelve a este continente, con una serie de conciertos en los que volverá a presentar toda su potencia y fuerza inigualable.

Más noticias: No es el homónimo: Este es el disco más pesado de Slipknot; “Es un álbum oscuro y potente”

Varias ciudades podrán volver a disfrutar de este grupo en vivo, y por supuesto, Colombia no será la excepción. Bogotá volverá a tener un show imperdible junto a Slipknot, y aquí les contamos todo lo que debe saber.

Slipknot anuncia su gran regreso a Colombia con un show histórico

Slipknot es, sin dudas, una de las bandas más potentes a nivel internacional. Esta agrupación ha construido un legado notable desde hace varios años, tanto en sus lanzamientos, como en shows en vivo.

Bogotá, de hecho, ha podido ser testigo de estos shows en varias ocasiones, como fue en el caso de 2024. En ese momento, la agrupación llegó al Movistar Arena de la capital, en una gira que conmemoró el aniversario de su primer álbum.

Más noticias: La canción de Slipknot ‘perfecta’ para desahogarse en la soledad y liberar el dolor: un inmortal himno

En este caso, la cita volverá a repetirse y sus fans sueñan con poder escuchar más clásicos de esta banda en vivo, en un concierto que estará imperdible.

El gran anuncio se dio este 28 de septiembre, para un concierto que tendrá lugar el 16 de septiembre de 2027 desde el Vive Claro de Bogotá.

Este show será el sexto de Slipknot en Colombia, luego de varios recorridos legendarios por Sudamérica. SIn embargo, esta ocasión será especial, ya que contará con la presencia de Marilyn Manson como artista invitado para la capital.

Este es el precio de las boletas

Finalmente, en cuanto a lo que se refiere a la venta de boletería, esta puede ser adquirida a través de la plataforma oficial de Ticketmaster desde el próximo 30 de septiembre, con preventa Aval y Dale, además de venta general el próximo 2 de octubre a las 10:00 a.m.

Los precios para esta boletería son los siguientes: