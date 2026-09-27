¿Qué dice la letra de ‘Du Hast’ en español? Este es el significado y traducción del himno de Rammstein

‘Du Hast’ es, sin lugar a dudas, una de las canciones más brillantes de Rammstein. Esta legendaria banda alemana de metal industrial ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a su potencia y un estilo que ha encantado a varias generaciones.

Muchas de las canciones de esta banda se han convertido en himnos legendarios a nivel internacional, a partir de letras y sonidos inolvidables. Sin embargo, hay una canción que, para muchos, es la joya de la corona de esta banda.

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Se trata de ‘Du Hast’, y por ello aquí les hablaremos sobre el verdadero significado de esta canción, incluido lo que dice su letra en español.

¿Qué dice la letra de ‘Du Hast’ en español? Significado y traducción a Rammstein

Sin lugar a dudas, ‘Du Hast’ es una de las canciones más brillantes de la historia del metal y de Rammstein como banda. Este éxito presenta la historia de una pareja frente al matrimonio.

No obstante, lejos de ser una historia de amor, ‘Du Hast’ es un relato oscuro donde uno de los comprometidos hace un desaire frente al matrimonio.

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La banda relata esta parte como una negación total por parte del protagonista a compartir toda su vida con su pareja.

Letra completa en español

Tú

Tú has

Tú me has

Tú

Tú has

Tú me has

Tú

Tú has

Tú me has

Tú

Tú has

Tú me has

Tú

Tú has

Tú me has

Tú me has

Tú me has preguntado

Tú me has preguntado

Tú me has preguntado, y yo no he dicho nada

Quieres, hasta que la muerte los separe,

Ser fiel a ella para siempre?

No!

No!

Quieres, hasta que la muerte los separe,

Ser fiel a ella para siempre?

No!

No!

Tú

Tú has

Tú me has

Tú

Tú has

Tú me has

Tú

Tú has

Tú me has

Tú

Tú has

Tú me has

Tú me has

Tú me has preguntado

Tú me has preguntado

Tú me has preguntado, y yo no he dicho nada

Quieres, hasta que la muerte los separe,

Ser fiel a ella para siempre?

No!

No!

Quieres, hasta la muerte, que los separará,

Amarla, hasta en los malos días?

No!

No!

Quieres, hasta que la muerte los separe,

Ser fiel a ella para siempre?

No!

No!

¿Qué significa realmente?

Curiosamente, aunque la letra parece clara, esta canción guarda un doble significado. Esto se debe a que ‘Du Hast’ desde el alemán se traduce como ‘Tú me tienes’.

Sin embargo ‘Du Hasst Mich’ significa “Tú me odias”, lo que hace una clara referencia al rechazo del protagonista de la canción hacia su pareja.

Claramente esta dualidad ha encantado a los amantes de Rammstein en una de sus canciones más emblemáticas como banda internacional.