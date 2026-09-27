¿Qué dice la letra de ‘Du Hast’ en español? Este es el significado y traducción del himno de Rammstein
‘Du Hast’ de Rammstein es una de las canciones más icónicas y legendarias de la historia del metal industrial.
‘Du Hast’ de Rammstein es una de las canciones más icónicas y legendarias de la historia del metal industrial.
‘Du Hast’ es, sin lugar a dudas, una de las canciones más brillantes de Rammstein. Esta legendaria banda alemana de metal industrial ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a su potencia y un estilo que ha encantado a varias generaciones.
Muchas de las canciones de esta banda se han convertido en himnos legendarios a nivel internacional, a partir de letras y sonidos inolvidables. Sin embargo, hay una canción que, para muchos, es la joya de la corona de esta banda.
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Se trata de ‘Du Hast’, y por ello aquí les hablaremos sobre el verdadero significado de esta canción, incluido lo que dice su letra en español.
Sin lugar a dudas, ‘Du Hast’ es una de las canciones más brillantes de la historia del metal y de Rammstein como banda. Este éxito presenta la historia de una pareja frente al matrimonio.
No obstante, lejos de ser una historia de amor, ‘Du Hast’ es un relato oscuro donde uno de los comprometidos hace un desaire frente al matrimonio.
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La banda relata esta parte como una negación total por parte del protagonista a compartir toda su vida con su pareja.
Tú
Tú has
Tú me has
Tú
Tú has
Tú me has
Tú
Tú has
Tú me has
Tú
Tú has
Tú me has
Tú
Tú has
Tú me has
Tú me has
Tú me has preguntado
Tú me has preguntado
Tú me has preguntado, y yo no he dicho nada
Quieres, hasta que la muerte los separe,
Ser fiel a ella para siempre?
No!
No!
Quieres, hasta que la muerte los separe,
Ser fiel a ella para siempre?
No!
No!
Tú
Tú has
Tú me has
Tú
Tú has
Tú me has
Tú
Tú has
Tú me has
Tú
Tú has
Tú me has
Tú me has
Tú me has preguntado
Tú me has preguntado
Tú me has preguntado, y yo no he dicho nada
Quieres, hasta que la muerte los separe,
Ser fiel a ella para siempre?
No!
No!
Quieres, hasta la muerte, que los separará,
Amarla, hasta en los malos días?
No!
No!
Quieres, hasta que la muerte los separe,
Ser fiel a ella para siempre?
No!
No!
Curiosamente, aunque la letra parece clara, esta canción guarda un doble significado. Esto se debe a que ‘Du Hast’ desde el alemán se traduce como ‘Tú me tienes’.
Sin embargo ‘Du Hasst Mich’ significa “Tú me odias”, lo que hace una clara referencia al rechazo del protagonista de la canción hacia su pareja.
Claramente esta dualidad ha encantado a los amantes de Rammstein en una de sus canciones más emblemáticas como banda internacional.