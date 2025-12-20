Scream 7 y los estrenos más esperados del 2026: fechas y películas que llegan en enero

En menos dos semanas ya estaremos en año nuevo, por lo que el 2026 será un tiempo lleno de multiples estrenos en cine que planean sorprendera todos los fans de las buenas películas. Por eso, en esta oportunidad le presentamos el listado de producciones que son algunas de las más esperadas para que se presenten en los próximos meses.

Además, algo que llama mucho la atención, es que hay varias de cine de superhéroes, fantasia y ciencia ficción, que sin duda han llamado la atención de todos los fans de estas producciones. También, se dice que solo de esta manera salvar la taquilla, teniendo en cuenta que en los últimos meses no ha sido tan buena la acogida.

Lista de películas que se estrenan en el 2026

El Señor de los Anillo: La Caza de Gollum – 01 de enero del 2026

Megadeth: Behind The Mask – 22 enero del 2026

Scream 7 – 27 de febrero del 2026

Hoppers – 5 de marzo del 2026

El exorcista de Mike Flanagan – 13 de marzo del 2026

Proyecto Hail Mary – 20 de marzo del 2026

Super Mario Bros 2: La Película – 3 abril del 2026

Star Wars: The Mandalorian y Grogu – 21 de mayo de 2026

Masters of the Universe – 5 de junio del 2026

El platillo de Steven Spielberg – 12 de junio del 2026

Toy Story 5 – 19 de junio del 2026

Fast 11 – 22 de junio del 2026

Supergirl: Woman of Tomorrow – 26 de junio del 2026

Spider Man: Brand New Day – 31 de julio del 2026

Street Fighter – 16 de octubre del 2026

Batman 2 – 26 de octubre del 2026

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha – 20 de noviembre

Haxed – 25 de noviembre del 2026

Los Vengadores: Doomsday – 18 de diciembre del 2026

Dune: Part Three – 18 de diciembre del 2026

Hay que tener en cuenta que estas fechas de estreno pueden cambiar y algunas películas podrían no llegar en los días establecidos. Sin embargo, estas son las fechas que han establecido hasta el momento las productoras y filtraron en redes sociales.