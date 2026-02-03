Tres aplicaciones GRATIS para ver películas y series en casa; reemplazan a MagisTV

En la actualidad ya hay varias aplicaciones mediante las cuales las personas pueden ver diferente tipo de contenido completamente GRATIS. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que en muchos casos, algunas contienen virus, lo pueden llevar a otras plataformas e incluso llegar a robar su información.

Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esas opciones que reemplazan a MagisTV y a XuperTV, pero que son 100% legales. Esto quiere decir que las podrá usar sin ningún problema cuando tenga una conexión a internet.

Tres aplicaciones GRATIS para ver películas y series en casa

PlutoTV: Esta es una aplicación totalmente gratuita en la que usted va a poder acceder a diferentes contenidos sin tener que pagar. Además, tiene la opción de ver televisión en VIVO, así que podrá conectarse con algunos canales internacionales que están disponibles en la plataforma.

Tenga en cuenta que esta app solo se descarga en las tiendas oficiales de su smart TV o su celular; no lo haga en ninguna plataforma de internet, en donde quizás le puedan pedir datos privados sobre sus tarjetas o información bancaria.

YouTube: Pocas personas saben que en esta plataforma donde todos los días los usuarios ven videos y escuchan música, podrán encontrar tanto películas como series completas. De hecho, en muchos casos hasta puedes buscarlas en otro idioma o elegir si la quieres ver en calidad HD o no.

Una de las desventajas es que no todas las producciones recientes están disponibles, es decir, debe esperar un tiempo oportuno si quiere ver alguna de las producciones que están en otras plataformas de streaming. Sin embargo, si quiere volver a ver clásicos del cine, esta es la opción ideal, en donde podrá acceder a todo tipo de contenido sin pagar de más.

Google Play: En la tienda de Android y Google, usted podrá encontrar una opción de películas en donde va a tener acceso a un amplio catálogo de contenidos. Allí no solo va a poder ver algunas completamente GRATIS, sino que también hay otras por las que tendrá que pagar muy poco.

Es una opción confiable y si bien, no en todos los casos es totalmente gratis, los precios suelen ser bajos en comparación con otras aplicaciones de streaming.