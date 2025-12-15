¿Qué hay detrás de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer? su hijo es el principal sospechoso

La industria del entretenimiento está de luto y es que las autoridades estadounidenses informaron en las últimas horas que el reconocido actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto el pasado domingo 14 de diciembre, en su casa de Brentwood en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su esposa, Michele Singer. Al parecer, todo esto se habría tratado de un asesinato, ya que al parecer tenían algunas puñaladas en varias zonas de su cuerpo, pero hasta ahora se dio inicio a la investigación.

Medios internacionales fueron los encargados de confirmar la muerte del director de cine y su esposa, informando que la familia por ahora pidió prudencia frente al caso. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando todo lo que pudo pasar en la casa de Reiner en la tarde del domingo.

¿Quién presuntamente asesinó a Rob Reiner y su esposa Michele Singer?

Desde que se dieron a conocer en medios internacionales que el director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, habían sido encontrado muertos en su hogar en Los Ángeles, Estados Unidos, cientos de personas empezaron a hablar de todo lo que posiblemente había detrás de esto.

La revista People mencionó que presuntamente, el principal sospechoso de la muerte de los famosos habría sido su hijo mediano, Nick. Sin embargo, nada de esto fue confirmado, teniendo en cuenta que las autoridades no han dado a conocer detalles de lo que sucedió, más allá de que, al parecer, tenían varias lesiones hechas con un objeto cortopunzante que les habría ocasionado la muerte.

De hecho, las autoridades mencionan que hasta ahora están investigando a un familiar cercano que presuntamente estaría involucrado en el homicidio. Pese a eso, no han revelado nombres ni detalles de todo lo que pudo pasar.

Otros medios, como Los Ángeles Times, aseguran que toda la familia será interrogada para saber cómo era la relación de todos en casa. Además, mencionan que la vivida no tenía ninguna muestra de entrada forzosa, algo que llamó mucho la atención de las autoridades.

¿Quién es Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y principal sospechoso del homicidio doble?

Hasta ahora, algunas personas cercanas a la familia han mencionado que presuntamente uno de los principales sospechosos de la muerte de Rob Reiner y su esposa sería su hijo Nick Reiner de 32 años. Hace varios años, se dio a conocer que él tenía algunos problemas con las drogas, por lo que había abandonado la vivienda del director ya hace un tiempo y quería empezar su proceso de rehabilitación.

De hecho, en el 2016, aseguró a la revista People que había pasado varias temporadas viviendo en las calles, por todos sus problemas con sustancias psicoactivas. Pese a eso, al parecer, sus familiares siempre le habían mostrado su apoyo para que se sintiera mejor.

El cuerpo de la pareja fue encontrado por Romy Reiner, quien es la hija del director y la fotógrafa, quien dio a conocer a los bomberos que sus padres habían sufrido fuertes “laceraciones compatibles con un cuchillo”, según mencionó TMZ.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos detalles sobre todo lo que pasó en la casa de Rob Reiner y su esposa, Michele, en la tarde del domingo 14 de diciembre. Mientras tanto, su familia pidió total privacidad en este difícil momento.