5 películas que marcaron la década de los 2000: clásicos icónicos para los amantes del cine

En la industria del cine existen una cantidad enorme de éxitos. Clásicos y películas nuevas han enamorado a sus fanáticos, gracias a la forma en que presentan emociones, personajes y tramas totalmente inolvidables.

Varias décadas han contado con una cantidad brillante de éxitos en el mundo del cine, lo que ha hecho que ciertas producciones formen un legado enorme en la industria.

De hecho, en este caso nos enfocaremos en la década de los 2000, y hablaremos sobre las 5 producciones que marcaron época en aquel momento, y se convirtieron en clásicos icónicos.

5 películas que marcaron la década de los 2000

Año tras año, una gran cantidad de lanzamientos generan emociones enormes e inimaginables en el mundo del cine. Esta industria ha brillado gracias a varias películas que han quedado para la historia.

De hecho, en la década de los 2000 hubo varios lanzamientos legendarios, los cuales acabaron por ser éxitos irrepetibles.

Si usted es un amante de dicha época, y quiere revivir la nostalgia de los 2000, aquí les hablamos sobre las 5 películas que marcaron el cine a principios de siglo.

La primera de la lista es ‘El Caballero de la Noche’. Esta película del universo de Bartman enamoró al mundo, con un brillo notable dirigido por Christopher Nolan. Allí brilló la identidad del superhéroe, y por supuesto, un realismo inigualable.

El segundo puesto es para ‘Avatar’, una película lanzada en 2009. Esta producción icónica marcó época en la historia del cine, sobre todo por sus efectos especiales.

El tercer lugar es para ‘Shrek’, este clásico de la comedia animada resalta en el mundo del cine. Miles de personas resaltan el carisma de este ogro, y la forma en que una parodia domina el corazón de miles de fans desde 2001.

En penúltimo puesto destaca una producción perteneciente a la saga de ‘El Señor de los Anillos’. Se trata de ‘La Comunidad del Anillo’, una producción de gran logística en 2001, y que a pesar de su riesgo, tuvo un triunfo notable en las salas de cine.

Finalmente, el top se cierra con ‘The Matrix Reloaded’. Este lanzamiento se dio en 2003, y es una secuela de esta saga que marcó pauta y se convirtió en un clasico para los fanáticos de la ficción.

Sin lugar a dudas, la década de los 2000 fue una época icónica para el cine, y así lo demuestran estos grandes éxitos.