El clásico anime Perfect Blue llega nuevamente a las salas de cine en Colombia; dónde y horarios

Una noticia que emocionó a todos los amantes del anime de culto y del thriller psicológico, pues ‘Perfect Blue’, la obra maestra de 1997 dirigida por el aclamado Satoshi Kon, está de vuelta en las salas de cine de Colombia para una temporada especial.

Si estás listo para sumergirte en este torbellino visual y narrativo, a continuación te presentamos la información clave sobre dónde y cuándo puedes verlo.

¿De qué trata ‘Perfect Blue’?

‘Perfect Blue’ es un thriller psicológico que sigue a Mima Kirigoe, una joven idol que abandona su carrera musical para convertirse en actriz. Este cambio, que debería ser un paso hacia su crecimiento personal, se convierte en el detonante de una crisis de identidad. La protagonista empieza a sentirse atrapada entre la imagen inocente que el público tenía de ella y la persona que intenta llegar a ser, lo que genera dudas constantes sobre quién es realmente.

A medida que avanza la historia, la película difumina de manera intencional la línea entre lo real y lo imaginado. Mima experimenta alucinaciones, recuerdos confusos y situaciones que la llevan a cuestionar su propia cordura. Esta fractura entre realidad y ficción crea un ambiente inquietante en el que el espectador comparte la confusión de la protagonista.

Este influyente largometraje, que explora las oscuras profundidades de la fama, la identidad y la paranoia en la era digital, ofrece una experiencia cinematográfica intensa y perturbadora.

¿Dónde y horarios para ver ‘Perfect Blue’ en cines?

El reestreno de esta obra maestra, que llega en una versión remasterizada en 4K, se realizó el jueves 13 de noviembre de 2025.

Cine Colombia

Metrópolis: 2D Doblado – 1:10 PM, 3:40 PM, 8:20 PM

Nuestro Bogotá: 2D Doblado – 1:10 PM, 3:10 PM, 5:10 PM

Centro Mayor: 2D Doblado – 3:40 PM, 8:40 PM

Américas: 2D Doblado – 1:40 PM, 4:05 PM

Portal 80: 2D Doblado – 1:15 PM, 3:40 PM

SantaFe: 2D Doblado – 4:05 PM, 9:25 PM

Titán Plaza: 2D Subtitulado – 4:50 PM, 9:35 PM

CINÉPOLIS