Estas son las 5 mejores películas de la historia según la crítica: ‘El Padrino’, ‘Casablanca’ y más

En la industria del cine existen una cantidad enorme de películas exitosas. Grandes ‘films’ han sido capaces de enamorar a los cinéfilos, y de dejar un gran legado para los amantes de las producciones de la pantalla grande.

Ya sea por tradición, nostalgia o pura calidad, varias películas han quedado en el recuerdo de millones de personas alrededor del mundo de forma inolvidable.

Sin embargo, incluso en esta categoría existen producciones líderes que sobresalen por encima de las demás, y que han contado con una aprobación notable. Por ello, les hablaremos sobre las que serían las 5 mejores películas de la historia.

Las 5 mejores películas de la historia, según la crítica

Año tras año cientos de expertos en cine disfrutan de una gran cantidad de películas. Varios ‘films’ son lanzados al público, y son sometidos a la crítica, la cual da un puntaje a través de ciertos parametros.

Algunas producciones han sido gravemente destrozadas con puntuaciones bajas, mientras que otras han sido enaltecidas al punto de entrar en rankings históricos.

En el universo cibernético existen una gran cantidad de páginas web que sirven como centros de crítica para el mundo del cine.

Una de las más populares es Rotten Tomatoes, y será justamente la que utilizaremos en este caso como fuente para referirnos a las 5 mejores producciones de la historia.

En su sitio web, este centro de críticas especializadas realizó un ranking de las 300 mejores películas de la historia según su porcentaje de crítica.

Dentro de la lista resaltaron varios films notables, los cuales han llegado a marcar historia de forma brillante para los amantes de las películas.

La lista de las primeras 5 fue:

1- ‘El Padrino’ – 1972

2- ‘Los siete samuráis’ – 1954

3- ‘Casablanca’ – 1942

4- ‘La ventana indiscreta’ – 1954

5- ‘L.A. Confidential’ – 1997

No todas estas películas cuentan con un 100 % de aprobación. Sin embargo, Rotten Tomatoes asegura que para realizar este ranking se analizaron otros factores como la puntuación del público, la cantidad de reseñas, y el año de lanzamiento de los ‘films’.

Lo cierto es que, si bien faltan otras películas icónicas, cada una de estas mencionadas cuenta con un legado enorme dentro del mundo del entretenimiento y el cine de manera general.