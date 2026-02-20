¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el Bayern? Es uno de los máximos goleadores de la Bundesliga

Luis Díaz ha sido, sin dudas, uno de los colombianos más destacados en el mundo del fútbol en el inicio de este 2026. El icónico atacante le ha dado goles, desequilibrio y asistencias al Bayern Munich, su nuevo club en el mundo del fútbol.

El colombiano ha resaltado luego de su paso por el Liverpool, y de hecho, ha explotado de mejor manera sus capacidades goleadoras.

Para muestra de ello está la gran cantidad de dianas que acumula el colombiano en su nuevo club, al punto de estar entre los máximos goleadores de la Bundesliga.

Más noticias: El importante récord de Radamel Falcao que igualó Luis Díaz en la Champions League: cerca de ser líder

Si aun no conoce la cantidad de tantos que acumula Díaz en este torneo, aquí les contamos cuantos goles lleva con el club bávaro.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el Bayern Munich?

Sin lugar a ddudas, en el 2025 uno de los mayores traspasos del fútbol europeo fue la llegada de Luis Díaz al Bayern Munich.

El colombiano llegó al equipo de Alemania, luego de varias temporadas fructíferas con el Liverpool de Inglaterra, donde puso su nombre en lo más alto del balompié británico.

En un principio se pensó que este cambio de aires podría complicar ligeramente al ‘guajiro’. Sin embargo, Luis Díaz ha explotado a un nuevo nivel, e incluso se ha convertido en uno de los máximos artilleros del fútbol alemán.

Díaz ha respondido con goles en la cancha, tanto en la Bundesliga, como también en la Champions League, dos lugares donde ha dejado en claro su talento goleador.

Más noticias: Ingleses eligieron al mejor jugador colombiano de la historia: ningunearon a Luis Díaz

Luis Díaz ha acumulado 19 goles en un total de 32 partidos con el equipo de Alemania. Sus goles han sido anotados en Bundeslia, Copa de Alemania, Champions League e incluso Supercopa del país teutón.

Sumado a esto, Díaz también acumula 15 asistencias en estos partidos, por lo que sus aportaciones han sido notables en todos los niveles de la cancha.

Frente a esta cantidad de goles, la tabla de goleadores de la Bundesliga marcha de la siguiente manera:

1- Harry Kane – 26 goles

2- Luis Díaz – 13 goles

3- Deniz Undav – 12 goles

4- Serhou Guirassy – 11 goles

5- Michael Olise – 10 goles

6- Haris Tabakovic – 10 goles

7- Andrej Kramaric – 9 goles

8- Nadiem Amiri – 9 goles

9- Christoph Baumgartner – 8 goles

10- Yan Diomande – 8 goles