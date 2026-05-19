Real Madrid ya tendría entrenador y pronto sería oficial: es un viejo conocido en el club

El Real Madrid ha atravesado una temporada llena de polémicas y dificultades durante este 2026. El equipo ‘blanco’ volvió a cerrar su ciclo sin títulos, lo que ha preocupado a sus hinchas de forma notable, quienes empiezan a vivir cambios.

A mitad de este año, el Real Madrid optó por destituir a Xabi Alonso, quien había iniciado la temporada como entrenador del club. Su puesto fue ocupado por Álvaro Arbeloa, aunque también estaría próximo a salir.

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Los ‘merengues’ buscan un nombre que pueda reenderezar su rumbo deportivo, sobre todo con un club que tiene problemas dentro del vestuario. Sin embargo, todo parecería indicar que ya tienen a alguien en mente.

El Real Madrid ya tendría nuevo entrenador

El Real Madrid ha atravesado 2 temporadas seguidas llenas de baches. Desde la llegada de Mbappé, el equipo ‘merengue’ no ha ´podido coronarse como campeón de ningún título.

Los presididos por Florentino Pérez han sido blanco de duras críticas, sobre todo por la disputa de varios jugadores dentro del vestuario, como fue el caso de Aurelién Tchouameni y Federico Valverde.

A partir de esto, los hinchas han pedido varios cambios, y de hecho, el primero de ellos estaría cerca de completarse. Los ‘merengues’ pretenderían la salida de su técnico actual.

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Arbeloa no ha dado la talla, y el exjugador habría perdido la confianza dentro del vestuario. Sin embargo, el equipo ‘blanco’ ya tendría un reemplazo en mente.

Se trata de, nada más y nada menos que, Jose Mourinho, el mítico entrenador portugués, que dirigió al club entre 2010 y 2013.

El equipo de Madrid volvería a buscar los servicios de ‘The Special One’, con el objetivo de mejorar el ambiente en el vestuario, y realizar una limpieza en un club que parece haberse llenado de egos.

Esto aun no es oficial. SIn embargo, Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, aseguró que esta negociación está en etapas finales, y muy cerca de llegar a un acuerdo.

Este sería un nuevo técnico a la lista del Real Madrid, quien volverá a la búsqueda de los grandes trofeos que pudo conquistar hace pocos años, cuando fue dirigido Carlo Ancelotti.

Por el momento, este club se enfocará en su último partido de la temporada, cuando se mida al Athletic Club el próximo 23 de mayo.