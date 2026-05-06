Fanáticos del Real Madrid reúnen firmas y piden la salida de Kylian Mbappé del club: ¿Por qué?

Kylian Mbappé ha sido uno de los jugadores más polémicos de la temporada 2025-2026. El ariete francés ha cumplido con buenas actuaciones en el Real Madrid, aunque, sus fanáticos han quedado inconformes con ciertas actitudes.

El delantero fue parte de una temporada decepcionante para el Real Madrid. De hecho, el equipo blanco completó su segundo año consecutivo sin conseguir ningún título, lo que preocupa a la directiva y sus hinchas.

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De hecho, el descontento de los hinchas se ha manifestado de distintas maneras. Incluso, una de las más polémicas y curiosas se ha viralizado durante este 5 de mayo.

Fanáticos del Real Madrid reunen firmas para la salida de Mbappé

A través de redes sociales, varios posts se han viralizado en los que se puede ver que un fanático del club ha lanzado una petición a nivel mundial.

Esta iniciativa pide al unísono un movimiento en el mercado de fichajes del Real Madrid, en el que se transfiera a Kylian Mbappé fuera del club blanco.

Aunque pueda parecer descabellado, y al momento de esta publicación, la cifra ya supera los 5,5 millones de firmas, por lo que empieza a convertirse en un tema de polémica.

La razón por la que esta petición empieza a tomar fuerza en el ambiente de los hinchas del Real Madrid son varios aspectos a considerar. El primero de ellos es que el rendimiento deportivo del club ha dejado que desear.

Tras la llegada de Mbappé, el equipo blanco esperaba llenarse de títulos, pero esto no ha sido así. La presencia del francés habría disminuido el aporte de otros jugadores, como Vinicius Júnior.

Del mismo modo, algunas actitudes no han agradado a los hinchas. Un ejemplo de esto fue su reciente paseo vacacional junto a su pareja Ester Espósito, con la que fue fotografiado en múltiples ocasiones.

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Por ahora, este sería un deseo de los hinchas, aunque, nada indica que la directiva vaya a tomar cartas en el asunto para arriesgar a uno de sus mayores activos deportivos, como lo es Kylian Mbappé.

Cabe recordar que Mbappé llegó al equipo blanco luego de varios años de especulación. Además, todo indicaría que el francés será la cara de los ‘merengues’ durante lo que queda de década.