¿Le tocó jurado y no sabe? Pilas porque todavía puede ser elegido para las presidenciales 2026: consulte AQUÍ

La cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Colombia ya arrancó y miles de ciudadanos podrían llevarse una sorpresa al revisar su nombre en la lista oficial de jurados de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil activó la consulta para verificar quiénes deberán asumir esta responsabilidad durante los comicios del próximo 31 de mayo de 2026, jornada en la que el país elegirá presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

La entidad escogió a 850.871 ciudadanos para integrar las mesas de votación en todo el territorio nacional. De ese grupo, 708.259 actuarán como jurados principales, mientras que 142.612 permanecerán como remanentes.

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La selección salió de sorteos digitales realizados entre el 4 y el 6 de mayo y dejó cifras llamativas: 342.315 jurados pertenecen a empresas privadas, 223.942 son estudiantes, 125.381 trabajan como docentes, 123.536 corresponden a funcionarios públicos y 35.697 hacen parte de organizaciones políticas.

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que las jornadas de capacitación avanzan en distintas ciudades del país y pidió puntualidad y compromiso a quienes recibieron la designación. Las capacitaciones comenzaron el pasado 11 de mayo en Bogotá y otras capitales colombianas con franjas horarias distribuidas entre la mañana y la tarde.

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¿Cómo consultar si es jurado de votación?

Los ciudadanos pueden revisar si entraron en la lista de jurados desde la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil o mediante la aplicación móvil ‘aVotar’, disponible gratuitamente en Google Play y App Store. Allí también aparece la información relacionada con el sitio de votación, la fecha de capacitación y el horario asignado.

La Registraduría insistió en que los ciudadanos deben consultar constantemente el sistema incluso hasta el mismo día de las elecciones, debido a posibles cambios o nuevas designaciones de última hora. No cumplir con este deber ciudadano trae consecuencias económicas y disciplinarias. Las autoridades pueden imponer multas a quienes no asistan y, en el caso de servidores públicos, incluso iniciar procesos que terminen en destitución.

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En caso de una eventual segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio de 2026, los jurados deberán regresar al mismo puesto y mesa asignados inicialmente. Por eso, las autoridades electorales recomendaron mantenerse atentos y preparados desde ya para evitar sanciones y contratiempos durante una de las jornadas democráticas más importantes del país.