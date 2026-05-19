Oficial: hay nuevo campeón de la Premier League, lo logró después de 20 años
La definición de la Premier League en esta temporada ha sido una de las más emocionantes y llenas de incertidumbre de los últimos años.
La definición de la Premier League en esta temporada ha sido una de las más emocionantes y llenas de incertidumbre de los últimos años.
La Premier League vivió una jornada llena de emociones en este 19 de mayo. El Manchester City jugó un partido clave frente al Bournemouth, en un choque que debía vencer para mantener las posibilidades de remontar en la clasificación.
El partido estuvo sumamente reñido. Sin embargo, el equipo ‘citizen’ igualó a 1, lo que finalmente los dejó sin posibilidades de recibir el título a la Premier League.
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Luego de esto, el equipo ‘gunner” se llevó el gran premio y consiguió su primera conquista en este torneo, después de 20 años de espera.
Después de una gran cantidad de emoción, la Premier League volvió a coronar a un nuevo campeón. Este torneo llevó las emociones hasta la penúltima jornada, gracias a una larga carrera protagonizada por el Manchester City y el Arsenal.
Luego de muchos intentos, el equipo de Mikel Arteta consiguió su título número 14 de esta competencia, gracias a su nivel y consistencia demostrada durante el torneo.
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A pesar de sus esfuerzos, el Manchester City no pudo ganar su partido y convertirse en candidato para conseguir el trofeo en la última fecha. La clasificación se definió de la siguiente manera:
1- Arsenal – 82 puntos
2- Manchester City – 78 puntos
3- Manchester United – 68 puntos
4- Aston Villa – 62 puntos
5- Liverpool – 59 puntos
6- Bournemouth – 56 puntos
7- Brighton – 53 puntos
8- Chelsea – 52 puntos
9- Brentford – 52 puntos
10- Sunderland – 51 puntos
11- Newcastle – 49 puntos
12- Everton – 49 puntos
13- Fulham – 49 puntos
14- Leeds – 47 puntos
15- Crystal Palace – 45 puntos
16- Nottingham Forest – 43 puntos
17- Tottenham Hotspur – 38 puntos
18- West Ham – 36 puntos
19- Burnley – 21 puntos
20- Wolverhampton Wanderers – 19 puntos
Este es el segundo golpe fuerte de la semana para el Manchester City. El primero fue luego de que surgieran rumores recurrentes de que esta será la última temporada de Pep Guardiola, como entrenador del club.
Por el momento falta la oficialidad de este movimiento. Sin embargo, todo parecería indicar que su puesto será ocupado por Enzo Maresca, quien dirigió al Chelsea hasta hace pocos meses.
Lo cierto es que los fanáticos del Arsenal se han llenado de emoción, gracias a este histórico logro.