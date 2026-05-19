Oficial: hay nuevo campeón de la Premier League: lo logró después de 20 años

La Premier League vivió una jornada llena de emociones en este 19 de mayo. El Manchester City jugó un partido clave frente al Bournemouth, en un choque que debía vencer para mantener las posibilidades de remontar en la clasificación.

El partido estuvo sumamente reñido. Sin embargo, el equipo ‘citizen’ igualó a 1, lo que finalmente los dejó sin posibilidades de recibir el título a la Premier League.

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Luego de esto, el equipo ‘gunner” se llevó el gran premio y consiguió su primera conquista en este torneo, después de 20 años de espera.

El Arsenal se coronó campeón de la Premier League

Después de una gran cantidad de emoción, la Premier League volvió a coronar a un nuevo campeón. Este torneo llevó las emociones hasta la penúltima jornada, gracias a una larga carrera protagonizada por el Manchester City y el Arsenal.

Luego de muchos intentos, el equipo de Mikel Arteta consiguió su título número 14 de esta competencia, gracias a su nivel y consistencia demostrada durante el torneo.

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A pesar de sus esfuerzos, el Manchester City no pudo ganar su partido y convertirse en candidato para conseguir el trofeo en la última fecha. La clasificación se definió de la siguiente manera:

1- Arsenal – 82 puntos

2- Manchester City – 78 puntos

3- Manchester United – 68 puntos

4- Aston Villa – 62 puntos

5- Liverpool – 59 puntos

6- Bournemouth – 56 puntos

7- Brighton – 53 puntos

8- Chelsea – 52 puntos

9- Brentford – 52 puntos

10- Sunderland – 51 puntos

11- Newcastle – 49 puntos

12- Everton – 49 puntos

13- Fulham – 49 puntos

14- Leeds – 47 puntos

15- Crystal Palace – 45 puntos

16- Nottingham Forest – 43 puntos

17- Tottenham Hotspur – 38 puntos

18- West Ham – 36 puntos

19- Burnley – 21 puntos

20- Wolverhampton Wanderers – 19 puntos

Este es el segundo golpe fuerte de la semana para el Manchester City. El primero fue luego de que surgieran rumores recurrentes de que esta será la última temporada de Pep Guardiola, como entrenador del club.

Por el momento falta la oficialidad de este movimiento. Sin embargo, todo parecería indicar que su puesto será ocupado por Enzo Maresca, quien dirigió al Chelsea hasta hace pocos meses.

Lo cierto es que los fanáticos del Arsenal se han llenado de emoción, gracias a este histórico logro.