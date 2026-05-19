Convocatoria oficial Mundial 2026: ¿Qué países ya confirmaron y cuáles faltan? Últimas plantillas

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de 2026 ya empezó y las selecciones nacionales aceleran la definición de sus listas oficiales para el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Con el cierre de las grandes ligas europeas y las competencias continentales, los entrenadores afinan detalles antes de entregar las nóminas definitivas ante la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial estableció que cada selección podrá inscribir entre 23 y 26 futbolistas, con la obligación de incluir al menos tres arqueros. Además, las federaciones primero deben presentar una prelista de entre 35 y 55 jugadores, requisito que ya comenzó a mover el mercado mediático y deportivo alrededor de las grandes figuras que estarán en la cita orbital.

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Brasil aparece como una de las selecciones que más expectativa genera. Carlo Ancelotti apostó por una base experimentada liderada por Neymar, Vinicius Jr., Raphinha y Casemiro. También destacan nombres como Alisson, Marquinhos y Bruno Guimarães. La ‘Canarinha’ mezcla juventud y experiencia con el objetivo de recuperar el título mundial.

Francia tampoco se quedó atrás y ya reveló una poderosa convocatoria encabezada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y William Saliba. Didier Deschamps mantiene una estructura sólida que combina futbolistas campeones con nuevas figuras como Désiré Doué y Rayan Cherki.

Portugal confirmó otra de las nóminas más llamativas del campeonato. Cristiano Ronaldo liderará un plantel repleto de talento europeo junto a Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão y João Cancelo. El combinado luso buscará convertir su generación dorada en protagonista del Mundial.

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En Sudamérica, Argentina todavía mantiene la incertidumbre. Lionel Scaloni anunciará la convocatoria definitiva el 25 de mayo, mientras los aficionados esperan conocer si Lionel Messi encabezará nuevamente el proyecto albiceleste. Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, revelará su lista el 29 de mayo y mantiene bajo reserva gran parte de sus decisiones.

España, Inglaterra, Uruguay y Países Bajos tampoco hicieron oficial sus plantillas. Luis de la Fuente entregará la convocatoria española el 25 de mayo, Thomas Tuchel hará lo propio con Inglaterra el 22 y Marcelo Bielsa aún no comunica la fecha definitiva para Uruguay.

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México, uno de los anfitriones del certamen, ya adelantó parte de su grupo. Javier Aguirre confirmó nombres como Guillermo Ochoa, Luis Romo, Alexis Vega y Roberto Alvarado. Australia también dio un primer paso con una nómina parcial encabezada por Mitchell Duke y Mathew Leckie.

Mientras tanto, selecciones como Bélgica, Croacia, Japón, Corea del Sur y Costa de Marfil ya tienen plantillas prácticamente definidas. La FIFA validará oficialmente las listas completas el próximo 2 de junio, fecha en la que quedarán confirmados los 48 equipos que buscarán la gloria en el Mundial 2026.

Lista de convocados

GRUPO A

México

Se espera que entre el 18 y el 24 de mayo, Javier Aguirre de a conocer la lista final

Corea del Sur

Arqueros: Hyeon-Woo Jo, Bum-Keun Song, Seung-Gyu Kim.

Hyeon-Woo Jo, Bum-Keun Song, Seung-Gyu Kim. Defensas: Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Tae-Hyeon Kim, Jin-Seob Park, Young-Woo Seol, Jens Castrop, Gi-Hyuk Lee, Tae-Seok Lee, Han-Beom Lee, Yu-Min Cho.

Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Tae-Hyeon Kim, Jin-Seob Park, Young-Woo Seol, Jens Castrop, Gi-Hyuk Lee, Tae-Seok Lee, Han-Beom Lee, Yu-Min Cho. Volantes: Jin-Gyu Kim, Jun-Ho Bae, Seung-Ho Paik. Hyun-Jun Yang, Ji-Sung Eom, Kang-In Lee, Dong-Gyeong Lee, Jae-Sung Lee, In-Beom Hwang, Hee-Chan Hwang.

Jin-Gyu Kim, Jun-Ho Bae, Seung-Ho Paik. Hyun-Jun Yang, Ji-Sung Eom, Kang-In Lee, Dong-Gyeong Lee, Jae-Sung Lee, In-Beom Hwang, Hee-Chan Hwang. Delanteros: Heung-Min Son, Hyeon-Gyu Oh, Gue-Sung Cho.

República Checa

Argueros: Lukas Hornicek, Martin Jedlicka, Matej Kovár

Lukas Hornicek, Martin Jedlicka, Matej Kovár Defensas: Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Štepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejči, Martin Vitík, Jaroslav Zeleny.

Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Štepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejči, Martin Vitík, Jaroslav Zeleny. Volantes: Pavel Buch, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Adam Karabeg, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Pavel ŠULC, Denis Višinsky.

Pavel Buch, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Adam Karabeg, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Pavel ŠULC, Denis Višinsky. Delanteros: Tomáš Chory, Mojmír Chytil, Jan Kliment, Patrik Schick.

Sudáfrica

Hasta el momento no se conoce la lista final

GRUPO B

Canadá

No se conoce convocatoria oficial

Bosnia y Herzegovina

Arqueros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic y Osman Hadzikic.

Nikola Vasilj, Martin Zlomislic y Osman Hadzikic. Defensas : Sead Kolasinac, Armar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic y Nidal Celik.

: Sead Kolasinac, Armar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic y Nidal Celik. Volantes : Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Deniz Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic.

: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Deniz Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic. Delanteros: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic y Edin Dzeko.

Qatar

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Suiza

Hasta el momento no hay convocatoria oficial

GRUPO C

Brasil

Arqueros: Alisson, Ederson, Weverton.

Alisson, Ederson, Weverton. Defensas : Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibáñez, Léo Pereira, Wesley, Danilo, Alex Sandro, Douglas Santos.

: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibáñez, Léo Pereira, Wesley, Danilo, Alex Sandro, Douglas Santos. Volantes: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo, Lucas Paquetá.

Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo, Lucas Paquetá. Delanteros: Vinicius Jr., Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Martinelli, Rayan, Neymar.

Escocia

Arqueros: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly

Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly Defensas: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.

Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney. Volantes: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.

Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay. Delanteros: Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.

Marruecos

Se espera que Mohamed Ouahbi de a conocer la convocatoria el día 21 de mayo.

Haití

Arqueros: Johny Placide, Alexandre Pierre y Josué Duverger.

Johny Placide, Alexandre Pierre y Josué Duverger. Defensas : Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Ricardo Adé, Jean Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Martin Expérience y Duke Lacroix.

: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Ricardo Adé, Jean Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Martin Expérience y Duke Lacroix. Volantes : Josué Casimir, Leverton Pierre, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques y Jean-Ricner Bellegarde.

: Josué Casimir, Leverton Pierre, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques y Jean-Ricner Bellegarde. Delanteros: Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Louicius Deedson, Ruben Providence, Yassin Fortuné, Wilson Isidor, Lenny Joseph y Derrick Etienne Júnior.

GRUPO D

Estados Unidos

Se espera que Mauricio Pochettino de a conocer la convocatoria el próximo 26 de mayo.

Paraguay

Se espera que Gustavo Alfaro de a conocer la convocatoria próximamente

Australia

Se esperaque Tony Popovicya de a conocer la lista oficial de conovados el 1 de junio

Turquía

Aún no hay convocatoria oficial.

GRUPO E

Alemania

Se espera que Julian Nagelsmann de a conocer la lista de convocados el próximo 21 de mayo.

Curazao

Arqueros : Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room

: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room Defensas : Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo.

: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo. Volantes : Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar´Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe.

: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar´Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe. Delanteros: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastanner, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha.

Costa de Marfil

Arqueros : Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont.

: Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont. Defensas : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo.

: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo. Volantes : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri.

: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri. Delanteros: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré y Elye Wahi.

Ecuador

Se espera que Sebastián Beccacece de a conocer la lista definitiva el 30 de mayo.

GRUPO F

Países Bajos

Se espera que Ronald Koeman de a conocer la lista oficial el próximo el 25 de mayo.

Japón

Arqueros : Zion Suzuki, Keisuke Osako y Tomoki Hayakawa.

: Zion Suzuki, Keisuke Osako y Tomoki Hayakawa. Defensas : Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara y Junnosuke Suzuki.

: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara y Junnosuke Suzuki. Volantes : Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano y Yuito Suzuki.

: Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano y Yuito Suzuki. Delanteros: Junya Ito, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Kento Shiogai y Keisuke Goto.

Suecia

Arqueros : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterström.

: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterström. Defensas : Hajlmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.

: Hajlmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson. Volantes : Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Besfort Zeneli, Ken Sema y Mattias Svanberg.

: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Besfort Zeneli, Ken Sema y Mattias Svanberg. Delanteros: Taha Ali, Benjamin Nygren, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Gustaf Nilsson.

Túnez

Arqueros : Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen y Abdelmouhib Chamakh

: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen y Abdelmouhib Chamakh Defensas : Yan Veléry, Moutaz Neffati, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Montassar Talbi,Adem Arous, Omar Rekik, Ali Abdi y Mohamed Ben Hmida.

: Yan Veléry, Moutaz Neffati, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Montassar Talbi,Adem Arous, Omar Rekik, Ali Abdi y Mohamed Ben Hmida. Volantes : Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes, Imsaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud y Hannibal.

: Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes, Imsaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud y Hannibal. Delanteros: Elias Saad, Khalil Ayari, Elias Achouri, Sebastian Tounnekti, Hazem Mastouri, Firas Chawat y Rayan Elloumi.

GRUPO G

Bélgica

Porteros : Thibaut Courtois, Senne Lammens y Mike Penders.

: Thibaut Courtois, Senne Lammens y Mike Penders. Defensas : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys y Arthur Theate.

: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys y Arthur Theate. Volantes : Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken y Axel Witsel.

: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken y Axel Witsel. Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukébakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers y Leandro Trossard.

Egipto

Se espera que Hossam Hassan anuncie su nómina oficial el próximo 29 de mayo.

Irán

Hasta el momento no hay convocatoria oficial

Nueva Zelanda

Arqueros : Max Crocombe, Alex Paulsen y Michael Woud.

: Max Crocombe, Alex Paulsen y Michael Woud. Defensas : Tyler Bindon, Michael Boxall, Libertao Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith y Finn Surman.

: Tyler Bindon, Michael Boxall, Libertao Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith y Finn Surman. Volantes : Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenic y Ryan Thomas.

: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenic y Ryan Thomas. Delanteros: Kosta Barbarouses, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine y Chris Wood.

GRUPO H

España

Se espera que Luis de la Fuente de a conocer su lista el próximo 25 de mayo.

Cabo Verde

Porteros : Josimar Dias, Márcio da Rosa, Carlos Santos

: Josimar Dias, Márcio da Rosa, Carlos Santos Defensores : Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes (Pico), Kelvin Pires, Ianique Tavares, Edilson Borges.

: Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes (Pico), Kelvin Pires, Ianique Tavares, Edilson Borges. Volantes : Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, João Paulo Fernandes

: Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, João Paulo Fernandes Delanteros: Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol, Willy Semedo, Hélio Varela

Arábia Saudita

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Uruguay

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Grupo I

Francia

Porteros : Mike Maignan, Brice Samba y Robin Risser.

: Mike Maignan, Brice Samba y Robin Risser. Defensas : Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández, Lucas Digne y Maxence Lacroix.

: Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández, Lucas Digne y Maxence Lacroix. Volantes : Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné.

: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné. Delanteros: Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki.

Senegal

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Iraq

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Noruega

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

GRUPO J

Argentina

Se espera que Lionel Scaloni de la lista definitiva el 25 de mayo.

Algeria

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Austria

Arqueros: Alexander Schlanger, Florian Wiegele, Patrick Pentz

Alexander Schlanger, Florian Wiegele, Patrick Pentz Defensas: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Leinhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda.

David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Leinhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda. Volantes: Xavier Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf.

Xavier Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf. Delanteros: Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.

Jornadia

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

GRUPO K

Portugal

Arqueros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho.

Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho. Defensas: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo.

Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo. Centrocampistas: Rúben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Rúben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Delanteros: João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.

Congo RD

Arqueros: Timothy Fayulu, Lionel Mpasi, Mattieu Epolo

Timothy Fayulu, Lionel Mpasi, Mattieu Epolo Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku, Joris Kayembe.

Aaron Wan-Bissaka, Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku, Joris Kayembe. Volantes: Smuel Moutoussame, Ngal’ayel Mukau, Gael Kakuta, Charles Pickel, Noah Sadiki.

Smuel Moutoussame, Ngal’ayel Mukau, Gael Kakuta, Charles Pickel, Noah Sadiki. Delanteros: Théo Bongonda, Nathanael Mbuku, Cedirk Bakambú, Simon Banza, Fiston Mayele, Brian Cipenga, Yoane Wissa, Meschack Elia.

Uzbekistán

Se espera que Fabio Cannavaro de a conocer la lista oficial el 26 de mayo

Colombia

Se espera que Néstor Lorenzo de a conocer la lista oficial el 29 de mayo.

GRUPO L

Inglaterra

Se espera que Thomas Tuchel anuncie su convocatoria el próximo 22 de mayo.

Croacia

Arqueros : Dominic Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

: Dominic Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur Defensas : Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic,

: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic, Volantes : Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic.

Ghana

Hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Panamá

Se espera que Thomas Christiansen de la lista de convocados el próximo 26 de mayo.