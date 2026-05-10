El Real Madrid perdió 2-0 ante el Barcelona y los memes no los perdonaron: aquí los mejores

Vinicius Júnior y Kylian Mbappé // Crédito: Getty Images y X tomado de @_Futbolero_.

El Real Madrid vio como el FC Barcelona se impuso por 2-0, y además se coronó campeón de La Liga en España.

Andrés Contreras

El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona protagonizaron un partido lleno de emociones este 10 de mayo. En medio de un vestuario repleto de polémicas, y un Kylian Mbappé que no pudo jugar, se dio una victoria total por parte de los ‘culés’.

El equipo azulgrana definió el resultado desde el primer tiempo, gracias a un tanto de Marcus Rashford y otro de Ferrán Torres, que sellaron el 2-0 definitivo.

Los dirigidos por Hansi Flick consiguieron el triunfo, y también certificaron su título como campeones de La Liga en España. Por su parte, el Madrid sumó una nueva caída a una semana llena de tropiezos, y los memes no los perdonaron.

Los mejores memes de la victoria del Barcelona al Real Madrid

El Real Madrid no pudo conseguir un resultado positivo en el Camp Nou. De principio a fin los ‘merengues’ se vieron dominados, y no lograron hilar ocasiones de peligro cerca del arco protegido por Joan García.

Esta victoria ha dejado los animos caldeados en redes sociales, no solo por la trifulca entre Aurelién Tchouameni y Federico Valverde hace pocos días, sino también por la baja de Kylian Mbappé.

El francés no fue convocado al partido, y varios se atreven a asegurar que se bajó del encuentro a pesar de no tener inconvenientes físicos aparentes.

Claramente esta molestia se demostró en redes sociales, y los memes tampoco los perdonaron. Estos fueron los mejores:

Esta consagración asegura una nueva liga española para el palmarés del Barcelona, y deja al Real Madrid sin títulos por segundo año consecutivo.

