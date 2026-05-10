El Real Madrid perdió 2-0 ante el Barcelona y los memes no los perdonaron: aquí los mejores
El Real Madrid vio como el FC Barcelona se impuso por 2-0, y además se coronó campeón de La Liga en España.
El Real Madrid vio como el FC Barcelona se impuso por 2-0, y además se coronó campeón de La Liga en España.
El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona protagonizaron un partido lleno de emociones este 10 de mayo. En medio de un vestuario repleto de polémicas, y un Kylian Mbappé que no pudo jugar, se dio una victoria total por parte de los ‘culés’.
El equipo azulgrana definió el resultado desde el primer tiempo, gracias a un tanto de Marcus Rashford y otro de Ferrán Torres, que sellaron el 2-0 definitivo.
Más noticias: Nuevo récord en Copa Libertadores: este es el jugador que rompió el histórico de más partidos disputados
Los dirigidos por Hansi Flick consiguieron el triunfo, y también certificaron su título como campeones de La Liga en España. Por su parte, el Madrid sumó una nueva caída a una semana llena de tropiezos, y los memes no los perdonaron.
El Real Madrid no pudo conseguir un resultado positivo en el Camp Nou. De principio a fin los ‘merengues’ se vieron dominados, y no lograron hilar ocasiones de peligro cerca del arco protegido por Joan García.
Esta victoria ha dejado los animos caldeados en redes sociales, no solo por la trifulca entre Aurelién Tchouameni y Federico Valverde hace pocos días, sino también por la baja de Kylian Mbappé.
El francés no fue convocado al partido, y varios se atreven a asegurar que se bajó del encuentro a pesar de no tener inconvenientes físicos aparentes.
Más noticias: ¿James Rodríguez se retira del fútbol? El crack habría tomado inesperada decisión después del Mundial 2026
Claramente esta molestia se demostró en redes sociales, y los memes tampoco los perdonaron. Estos fueron los mejores:
Presión IN FER NAL de Vinicius 🔥🔥🔥Como lo ha motivado Arbeloa pic.twitter.com/dPj709Gurk— (fan) Yihi (@YihiRM) May 10, 2026
El POV de Mbappe en su mansión mientras el Madrid hace otro ridículo ante el Barcelona : pic.twitter.com/IZ16nEFhCW— Peseteiro (@jpeseteiroDT) May 10, 2026
May 10, 2026
May 10, 2026
Tchouameni ha perdido los papeles, se ha pensado que estaba a punto de subir al ring de boxeo. pic.twitter.com/q1HpesMm1h— Martín (@MartinMinan_) May 10, 2026
Mbappé viendo el Clásico en su casa. pic.twitter.com/qKTyrqBIHb— -1899- (@_Futbolero_) May 10, 2026
🚨 ATENCIÓN 🚨— Informacion Real de Futbol (@InformacinReal7) May 10, 2026
Kylian Mbappe bajo al vestuario y REALIZO UN GOLPE DE ESTADO derrocando a Arbeloa pic.twitter.com/ReIN8IDQFF
Mbappé apareciendo contra el Oviedo para evitar que Muriqi le quite el pichichi:pic.twitter.com/fLWCMf7AM6— Rеvеn (@RevenRV) May 10, 2026
La policía preparada por si los jugadores del Real Madrid empiezan a pegarse. pic.twitter.com/uAbbI6FGQM— Llourinho (@Llourinho) May 10, 2026
Los centros de Fran García pic.twitter.com/YOYQMObA56— (fan) Yihi (@YihiRM) May 10, 2026
Bellingham si no existiera el marketing y los goles de rebote.pic.twitter.com/1FI6XEtl50— Araujismo (@Araujismooo) May 10, 2026
Este cangrejo ha preferido tirarse al aceite hirviendo antes de seguir viendo a este Real Madrid. pic.twitter.com/rHtXh7vRTa— 𝐃 𝐀 𝐍 𝐈 ‼️ (@danii7mm) May 10, 2026
Esta consagración asegura una nueva liga española para el palmarés del Barcelona, y deja al Real Madrid sin títulos por segundo año consecutivo.
MÁS SOBRE: