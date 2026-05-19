¿Cuántas finales de Champions ha jugado el Arsenal? Este es su historial completo en la UEFA

Ya comenzó la cuenta regresiva para todo lo que será la final de la Champions League 2026, que en esta oportunidad se va a jugar entre el Arsenal y el PSG. El partido definitivo será el próximo 30 de mayo del 2026 en el Estadio Puskás Aréna, en lo que será el encuentro deportivo más importante que se va a jugar antes del Mundial de la FIFA 2026.

De hecho, ya muchos hicieron sus apuestas por su favorito, por un lado un equipo que quiere hacer historia, ganando la Champions. Mientras que otro quiere demostrar que es el gran campeón, al ganar por segunda vez consecutiva la orejona, lo que lo convierte en uno de los clubes más importantes de Europa.

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¿Cuántas finales de Champions ha jugado el Arsenal?

El camino para poder llegar a la final del torneo más importante a nivel internacional no es nada fácil. De hecho, el Arsenal hace historia al llegar en este 2026 por segunda vez a una final de este torneo, esto después de que en el 2005-2006 lograra conseguir avanzar hasta esta instancia, pero perdiera contra el Barcelona.

En la temporada 2024-2025, el Arsenal fue eliminado en semifinales en el encuentro contra el PSG, en un momento donde el equipo parisino logró ganar la final y quedarse con el campeonato. Así que esta sería la oportunidad perfecta para la revancha, es decir, que los hinchas del ‘Gunners’ quieren quedar con el triunfo en este juego histórico.

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Además, esto va a dar inicio a lo que será el Mundial de la FIFA 2026, en donde se van a enfrentar varias de las selecciones más importantes del mundo. Pero varios de los jugadores del PSG llegarían a la selección de Francia, así que obtener esta victoria podría llegar a motivar a esos hombres para después querer quedarse con la Copa del Mundo.