El partido con más goles en la historia del fútbol: Todos fueron autogoles y logró récord Guinness

A lo largo de la historia del fútbol una gran cantidad de partidos han quedado en el recuerdo. Choques legendarios entre equipos de tamaño enorme han enamorado a millones de personas amantes del balompié como deporte rey.

Muchos de estos partidos han contado con una cantidad enorme de goles, como fue el caso del 5-4 entre Bayern Munich y PSG en Champions League, o el 3-3 entre Francia y Argentina en la final del Mundo de 2022.

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Sin embargo, hay un partido que los superó de largo, y se coronó como el partido con más goles en la historia del fútbol, al punto de tener un récord Guinness. Aquí se lo contamos al detalle.

El partido con más goles en la historia del fútbol

¿Si les dijeramos que hubo un partido de fútbol con 149 goles nos creerían? Esta cifra puede parecer inalcanzable, pero fue alcanzada en una ocasión, en lo que corresponde al partido con más goles de este deporte.

Este choque tuvo lugar en 2002 en Magadascar, y enfrentó al DSA Antananarivo y el SO l’Emyrne. Ambos equipos jugaron una eliminatoria a 2 partidos, donde el choque de ida culminó con un marcador de 2-2 lleno de polémica arbitral.

Curiosamente, el mismo árbitro fue designado para la vuelta, lo que desató la ira del técnico del SO l’Emyrne. Frente a esto, la instrucción fue clara, salir a la cancha y en modo de protesta perder el partido a propósito.

La mejor forma de cumplir con esto fue anotar 149 autogoles uno tras otro, lo que generó malestar en el público. Esta tarea fue completada de manera total durante los 90 minutos, lo que completó el partido con más goles en la historia del fútbol.

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Esto conllevó sanciones, ya que algunos de los autores de los autogoles recibieron castigos de hasta 1 año fuera de las canchas. Mientras que, el entrenador se mantuvo lejos de los mismos por 3 años.

Tiempo después, en la Federación de Madagascar también hubo despidos, justamente por sospechas de corrupción arbitral.

Sin lugar a dudas, esta goleada quedó para la historia, a pesar de tener solo autogoles en el marcador. Este récord lleva más de 20 años, y sin dudas, es uno de los más difíciles de romper en el fútbol.