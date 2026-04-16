¿Cuánto vale Luis Díaz según Transfermarkt? Está entre los 50 futbolistas más caros del mundo

Luis Díaz ha sido una de las estrellas más dominantes del fútbol en Europa en las últimas semanas. El colombiano se ha consagrado como uno de los extremos más desequilibrantes del viejo continente, gracias a varias actuaciones históricas con el Bayern Munich.

Una de las más notables se dio el pasado 15 de abril, cuando Díaz selló el pase de su club a semifinales de Champions League, con un gran gol anotado frente al Real Madrid.

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Frente a esto, todos han empezado a mirar a un delantero que acumula una cantidad enorme de participaciones de gole en esta temporada, y que su éxito actual se refleja directamente en su valor de mercado.

¿Cuánto vale Luis Díaz?

Desde el verano de 2025, Luis Díaz ha sido protagonista del fútbol europeo. El ‘guajiro’ fue el centro de uno de los fichajes del año, como lo fue su salida del Liverpool para dirigirse al Bayern Munich.

.Muchos pensaron que podía ser un paso atrás en su carrera. No obstante, este traspaso ha transformado el nivel del colombiano, quien ha sido figura indiscutible en Alemania.

Luis Díaz acumula 24 goles y 18 asistencias en 42 apariciones con los bávaros, en partidos que le han mostrado brillando tanto en Bundesliga, como en Champions League.

Su traspaso hacia Alemania estuvo tasado en 70 millones de euros, lo que lo posicionó como uno de los extremos más valiosos de Europa.

Según Transfermarkt, portal especializado en el mercado de fichajes de fútbol, el colombiano ha mantenido este valor de mercado de 70 millones.

Esta cifra podría aumentar en los próximos meses. Sin embargo, ya lo posiciona como el jugador colombiano más caro de la actualidad, el quinto más costoso de la Bundesliga, el cuarto más alto en valor del Bayern Munich, y el número 50 dentro de la lista mundial.

Ante esto, los hinchas de Colombia y Luis Díaz esperan que la temporada europea 2025-26 termine por todo lo alto para el ‘guajiro’.

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El colombiano está cerca de coronarse campeón de la Bundesliga, y está listo para disputar las semifinales de la Champions League ante el Paris Saint-Germain.

Por el momento, Díaz se centrará en su actualidad, aunque por supuesto, también empieza a poner un ojo en Colombia, país con el que disputará el Mundial de este 2026.