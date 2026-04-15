Estallan los memes del tras eliminación del Real Madrid en Champions League

Las noches europeas suelen dejar historias memorables, pero lo ocurrido en el Allianz Arena elevó la tensión al máximo. Luis Díaz se convirtió en el gran protagonista de una eliminatoria vibrante que terminó con la eliminación del Real Madrid y la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026.

El momento decisivo llegó en el tramo final del partido. Cuando el reloj marcaba el minuto 89, Díaz encontró un espacio en ataque y definió con precisión para establecer el 3-3, un resultado que devolvió la ventaja global al conjunto alemán. El golpe resultó definitivo para un Real Madrid que ya jugaba con diez hombres tras la expulsión de Eduardo Camavinga al minuto 86, una acción que condicionó el cierre del encuentro.

Le puede interesar: Luis Díaz marca GOLAZO definitivo y deja al Real Madrid fuera de la Champions | VIDEO

La serie ofreció un espectáculo ofensivo desde el arranque. El equipo español sorprendió en los primeros minutos con un gol tempranero de Arda Güler, quien volvió a marcar antes de la media hora y puso a su equipo arriba en el global.

Esa reacción inicial encendió las ilusiones de remontada, pero el Bayern respondió con carácter. Aleksandar Pavlović descontó rápidamente y Harry Kane igualó el marcador, manteniendo la eliminatoria completamente abierta.

Los mejores memes que dejó el enfrentamiento entre el Bayern de Múnich vs Real Madrid

El impacto del resultado trascendió el campo. Las redes sociales estallaron con reacciones y memes dirigidos al conjunto blanco, que no logró sostener la ventaja en una noche marcada por la intensidad, los errores y la contundencia rival.

🚪 El BAYERN llama a la PUERTA del REAL MADRID.



🙄 Atentos al vídeo que ha compartido la cuenta árabe del conjunto alemán.pic.twitter.com/rNgsSapO49 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2026

El PSG paso a semifinales y el Real Madrid quedo eliminado.

Todo me recuerda a ésto pic.twitter.com/NqKKRKDFOl — Fito-Xeneize (@Favoo_7) April 15, 2026

"Real Madrid" es tendencia porque acaba de ser eliminado de la Champions League. pic.twitter.com/DGjkUgqZwp — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) April 15, 2026

Real Madrid foi eliminado, né? Que triste… pic.twitter.com/is1s0EBooc — 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐮 (@iamperseu) April 15, 2026

Así se siente cuando entras a Twitter y el Real Madrid es eliminado pic.twitter.com/1RuSXtoAa7 — peluso (@sirpeluso) April 15, 2026

Adios Madrid, 😭



Real Madrid está a eliminado da UCL

R.I.P pic.twitter.com/31ENnpAgP1 — ResenhAbsoluta (@ResenhAbsoluta) April 15, 2026

el real madrid eliminado tmb, si es que no se puede escupir para arriba cuando se juega al dia siguiente pic.twitter.com/gRVwIQb4DP — Val🌼 (@Valeerixg) April 15, 2026

🚨⚪️ ¡REAL MADRID ELIMINADO DE LA CHAMPIONS!



Y sí… MUY probablemente es la única noticia que hoy le saca una sonrisa al barcelonismo 😅 pic.twitter.com/DdxI7NS1Yj — Alfonso Cano Jr (@alfonsocanojr_) April 15, 2026

¿Cómo fue el desarrollo del partido entre Bayern de Múnich vs Real Madrid?

Antes del descanso, Kylian Mbappé volvió a inclinar la balanza con un tanto que reflejó el ritmo frenético del primer tiempo. Cinco goles en 45 minutos confirmaron una de las noches más intensas del torneo, con dos equipos volcados al ataque y sin margen para el error.

Necesita saber: VIDEO: Así fue el GOLAZO de Luis Díaz al Real Madrid en cuartos de Champions League

En la segunda mitad, el Bayern asumió el control del juego y presionó con insistencia en campo rival. El Real Madrid intentó resistir y administrar la ventaja, pero la expulsión de Camavinga cambió por completo el panorama. La superioridad numérica permitió al equipo alemán encontrar los espacios que tanto había buscado durante el partido.

El desenlace se selló en el tiempo añadido, cuando Michael Olise anotó el 4-3 definitivo y desató la euforia en Múnich. La victoria aseguró el paso del Bayern a semifinales, donde enfrentará al Paris Saint-Germain.

No se pierda: Ingleses eligieron al mejor jugador colombiano de la historia: ningunearon a Luis Díaz