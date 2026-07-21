Ranking FIFA tras ESPAÑA CAMPEÓN en Copa Mundial de la FIFA 2026 ¿En qué posición quedó Colombia?

La consagración de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocó un nuevo movimiento en la clasificación internacional de selecciones. El combinado dirigido por Luis de la Fuente levantó el trofeo por segunda vez en su historia después de derrotar a Argentina en una final definida en tiempo extra en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

España alcanza el primer lugar del Ranking FIFA tras ganar la Copa Mundial 2026

El título mundial cambió el panorama del Ranking FIFA. España asumió el liderato del escalafón con 1995.88 puntos y dejó a Argentina en la segunda posición con 1970.37 unidades. La selección europea desplazó al conjunto albiceleste, que ocupaba la cima antes de la actualización posterior al torneo.

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Francia aparece en el tercer puesto con 1948.97 puntos. El equipo francés cerró su participación mundialista en la cuarta plaza tras perder ante Inglaterra el duelo por el tercer lugar. Inglaterra, precisamente, ocupa ahora la cuarta casilla con 1922.83 unidades, mientras Brasil completa el top cinco con 1804.92 puntos luego de su recorrido en la competencia.

Ranking FIFA Colombia: la Tricolor sube posiciones tras el Mundial 2026

Colombia terminó el campeonato con una actualización positiva en el Ranking FIFA, pese a despedirse en los octavos de final. El conjunto nacional avanzó como líder del Grupo K luego de superar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de igualar frente a Portugal.

En la ronda eliminatoria, la selección colombiana venció a Ghana en los dieciseisavos de final, pero encontró su límite ante Suiza. El equipo europeo eliminó a la Tricolor en una definición por penaltis y evitó que Colombia repitiera la campaña de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

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Tras el cierre del Mundial, el equipo de Néstor Lorenzo escaló dos lugares en la clasificación mundial y ahora ocupa la undécima posición con 1739.89 puntos. Además, Colombia se mantiene como la tercera mejor selección de la Conmebol.

Noruega protagoniza uno de los grandes saltos del Ranking FIFA

Entre los movimientos más destacados del nuevo listado aparece Noruega. La selección europea sorprendió con su llegada a los cuartos de final del Mundial, fase a la que accedió después de eliminar a Brasil. Ese desempeño le permitió avanzar doce posiciones: pasó del puesto 31 al 19 del Ranking FIFA.

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La clasificación internacional no tendrá modificaciones hasta la próxima fecha FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. Durante ese periodo, las selecciones volverán a competir en encuentros oficiales y amistosos que podrían alterar nuevamente el escalafón.