La dura sanción a la que se enfrenta Leandro Paredes tras pelea en final del Mundial 2026: FIFA investiga

La posible sanción de la FIFA contra Leandro Paredes acapara la atención del mundo tras los incidentes registrados al finalizar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España.

El organismo rector del fútbol mundial ya inició un proceso disciplinario para revisar lo sucedido en el MetLife Stadium, una decisión que también alcanza a otros integrantes de la delegación argentina y que podría derivar en suspensiones y sanciones económicas.

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FIFA investiga a Leandro Paredes tras final de la Copa Mundial 2026

La FIFA confirmó la apertura de una investigación el pasado 20 de julio con el objetivo de analizar la conducta de varios miembros de la Selección Argentina durante y después del encuentro decisivo frente a España. El expediente disciplinario tomará como base el informe arbitral elaborado por el esloveno Slavko Vinčić, además del material audiovisual oficial correspondiente al partido.

Cabe resaltar que la final terminó envuelta en una serie de enfrentamientos sobre el terreno de juego, una situación que derivó en la expulsión de Leandro Paredes y dejó bajo observación a otros futbolistas y miembros del cuerpo técnico de la Albiceleste.

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🚨ÚLTIMA HORA: FIFA abre investigación disciplinaria contra Argentina por los graves incidentes tras la final del Mundial.



Entre los hechos bajo examen destacan la expulsión de Leandro Paredes por agredir a jugadores españoles en las celebraciones, un puñetazo de Nahuel Molina a… pic.twitter.com/T92Ww5y4YJ — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) July 20, 2026

¿Qué sanción podría recibir Leandro Paredes?

El Código Disciplinario de la FIFA contempla un castigo mínimo de tres partidos de suspensión para los casos de conducta violenta. La normativa contempla: “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir y propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear”

Durante los incidentes posteriores al pitazo final, Paredes protagonizó cruces con los españoles Eric García y Gavi mientras el conjunto europeo celebraba la conquista de su segundo título mundial. Si la Comisión Disciplinaria identifica acciones adicionales que no figuren en el acta arbitral, el futbolista argentino podría afrontar una sanción superior al mínimo previsto por el reglamento.

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Otros argentinos también aparecen bajo investigación de la FIFA

El procedimiento disciplinario no involucra únicamente a Leandro Paredes. Nahuel Molina también figura entre los investigados después de golpear a Rodri Hernández cuando el mediocampista español se dirigía a celebrar la consagración.

Por su parte, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, deberá responder por un presunto empujón y un manotazo sobre Dani Olmo durante los altercados ocurridos tras el encuentro.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría recibir una multa económica debido al comportamiento antideportivo atribuido a parte de su delegación durante la ceremonia de premiación, incluida la actitud de varios jugadores que dieron la espalda mientras España levantaba el trofeo.

La resolución definitiva llegará una vez concluya el análisis de la Comisión Disciplinaria. Si la suspensión de Leandro Paredes se confirma, el mediocampista deberá cumplirla en los próximos compromisos oficiales de la Selección Argentina.