¿Cuándo empiezan las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2030? Fecha oficial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad enorme de emociones. Los amantes del fútbol han podido disfrutar de grandes encuentros y las mejores figuras, gracias a uno de los torneos más emocionantes de los últimos años.

Aunque esta edición aun no ha terminado, muchos ya empiezan a poner su foco en la próxima, que tendrá lugar en el año 2030.

Si bien todavía faltan varios años para esta competencia, su preparación comenzará dentro de muy poco, con varios equipos que comenzarán su intento de clasificar a este torneo.

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En caso de que quiera seguir este proceso al detalle, aquí les contamos cuando empezarán las eliminatorias para este torneo.

¿Cuándo empiezan las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2030?

Sin lugar a dudas, la Copa Mundial de la FIFA es el torneo más grande del balompié. Este torneo reune a los mejores del deporte, en una lucha por llevar a su país a lo más alto, en el trono de esta disciplina.

Aunque su desarrollo es de poco más de 1 mes, la preparación para esta competencia es bastante más larga, e inicia años antes con las clasificatorias.

Justo así será en el 2030, con una nueva edición de este torneo, que tendrá lugar en 6 países y varios continentes, como es el caso de Marruecos, Portugal, España, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Aun se desconoce la cantidad exacta de participantes que tendrá dicha edición. En un principio se mencionó la posibilidad de que se diera una expansión a 64, aunque por el momento se mantienen en 48.

Estos participantes empezarán a quedar definidos desde el próximo 2027. Apenas se termine esta edición de 2026, los equipos comenzarán su preparación rumbo a esa próxima cita orbital.

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En el caso puntual de CONMEBOL, se espera que Colombia y las demás selecciones comiencen su proceso de preparación en el próximo mes de marzo de 2027.

Por el momento, esta competencia mantendría el mismo formato, incluso a pesar de que Uruguay, Argentina y Paraguay ya están clasificadas como anfitrionas.

Estas selecciones, de hecho, participarían en las eliminatorias, a pesar de ya tener su pase asegurado a la próxima fase.

Sin lugar a dudas, la emoción será total, y los fanáticos ya sueñan con ver a sus combinados luchar por su clasificación a la siguiente Copa Mundial de la FIFA.