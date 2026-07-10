Ellos son los 5 jugadores que no volvería a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial 2026

La Selección Colombia logró dar muchas alegrías al país en los últimos años, pero desafortunadamente, la tricolor quedó eliminada en medio del partido contra Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto no solo marca la eliminación del cuadro nacional, sino que también, la última vez que vimos con la camiseta amarilla a varios jugadores.

De hecho, al finalizar el encuentro contra Suiza, varios jugadores lloraron en la cancha, mostrando de esta manera que este había sido su último partido representando a la Selección Colombia. Incluso, para algunos este fue su último mundial, pues no alcanzan a llegar al del 2030, teniendo en cuenta su edad y rendimiento deportivo.

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¿Cuáles son los jugadores que salen definitivamente de la Selección Colombia?

Ya se dio a conocer el listado oficial de los jugadores que, sin duda, no van a poder volver a estar en un Mundial de la FIFA representando a la selección Colombia. Esto teniendo en cuenta diferentes factores que los mismos jugadores han mencionado en ocasiones pasadas cuando hicieron énfasis en lo que se viene para sus carreras.

El primero es el arquero David Ospina; durante años le dio muchas alegrías a Colombia, pero ya había anunciado hace un tiempo su retiro, tiene 37 años y, aunque en esta oportunidad estuvo en el Mundial de la FIFA 2026, ya no fue el titular.

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Junto a él está James David Rodríguez, quien para muchos es el capitán, pero también uno de los cracks de la tricolor. Tiene 35 años y ya en ocasiones pasadas había afirmado que este sería sin duda su último mundial. La historia se repite con Camilo Vargas, actual arquero titular de la selección Colombia; el hombre tiene 37 años y no le alcanzaría para poder llegar al próximo mundial en el 2023.

Algunos que están en duda son Santiago Arias y Johan Mojica; cada uno tiene 34 y 33 años, respectivamente. Hay quienes dicen que alcanzarían a llegar al campeonato, mientras que otros aseguran que su rendimiento no llegaría para una segunda Copa del Mundo.

No hay más detalles sobre los otros jugadores, sin duda muchos de ellos podrían ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 2030, pero esto también va a depender del rendimiento que tenga a lo largo de las próximas eliminatorias y la Copa América 2027.