La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará un antes y un después por la participación de 48 selecciones y la organización conjunta de Estados Unidos, México y Canadá. También romperá todos los récords en materia económica, luego de que la FIFA confirmara el mayor reparto de premios en la historia de la Copa del Mundo, con una recompensa inédita para el equipo que conquiste el título.

En diciembre de 2025, el Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera histórica para el torneo. El organismo destinó un fondo sin precedentes de US$ 727 millones, un incremento del 50 % frente a Qatar 2022, con el objetivo de beneficiar a las selecciones participantes.

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De ese total, US$ 655 millones corresponden a premios por rendimiento deportivo, mientras que cada una de las 48 selecciones recibirá US$ 10,5 millones garantizados. Esa cifra incluye US$ 9 millones por disputar la fase de grupos y US$ 1,5 millones para cubrir gastos de preparación.

¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026?

La selección que levante la Copa del Mundo obtendrá US$ 50 millones, el mayor premio entregado por la FIFA en la historia del certamen. El monto supera los US$ 42 millones que recibió Argentina tras coronarse en Qatar 2022 y refleja el crecimiento financiero del campeonato con el nuevo formato de 48 equipos.

La diferencia económica entre conquistar el título y finalizar en el segundo lugar también será considerable. El subcampeón recibirá US$ 33 millones, lo que significa una brecha de US$ 17 millones respecto al ganador de la final.

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Premios del Mundial 2026 según el rendimiento deportivo

La distribución oficial aprobada por la FIFA establece los siguientes incentivos económicos:

Campeón: US$ 50 millones .

. Subcampeón: US$ 33 millones .

. Tercer lugar: US$ 29 millones .

. Cuarto lugar: US$ 27 millones .

. Del quinto al octavo puesto: US$ 19 millones .

. Del noveno al decimosexto lugar: US$ 15 millones .

. Del puesto 17 al 32: US$ 11 millones .

. Del puesto 33 al 48: US$ 9 millones.

La FIFA aumenta el fondo económico del Mundial 2026

La edición de 2026 también establecerá un nuevo techo en recursos destinados a las federaciones nacionales. El incremento responde a la expansión del torneo y al crecimiento de los ingresos comerciales generados por la competición.

Además del prestigio de conquistar el trofeo más importante del fútbol, las selecciones competirán por una bolsa económica nunca antes vista. Con este modelo de distribución, la FIFA busca fortalecer el respaldo financiero a los equipos participantes y premiar el desempeño deportivo durante la Copa del Mundo.

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