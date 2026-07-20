Selección Española deberá devolver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026; esta es la razón

La Selección Española hizo historia al conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026, levantó el trofeo más importante del fútbol y celebró junto a sus aficionados el segundo título en su historia.

Sin embargo, la imagen de los jugadores alzando la copa no significa que España conservará ese mismo trofeo para siempre. Como ocurre con todos los campeones del mundo desde 1974, la FIFA exige la devolución de la pieza original una vez terminan los actos oficiales de premiación.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 regresa a la FIFA

Aunque este combinado resultó como vencedor en el partido, y por ende, campeón de este torneo, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tendrá que ser devuelta al máximo ente rector del fútbol.

La razón responde a un protocolo establecido por la FIFA desde hace varias décadas. El campeón únicamente puede portar la copa original durante la ceremonia de premiación, el recorrido por el terreno de juego, las fotografías oficiales y las celebraciones supervisadas por el organismo rector del fútbol mundial. Una vez concluyen esos eventos, el trofeo vuelve inmediatamente a manos de la FIFA para su custodia.

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¿Por qué España no se queda con la copa original?

La actual Copa del Mundo constituye una pieza única elaborada en oro de 18 quilates y diseñada para utilizarse en todas las ediciones del torneo. Desde el Mundial de Alemania 1974, la FIFA emplea el mismo trofeo en las finales, sorteos y eventos oficiales, por lo que ningún campeón puede conservarlo de manera permanente.

En lugar de la pieza original, la federación campeona recibe el FIFA World Cup Winner’s Trophy, una réplica oficial bañada en oro que puede exhibir en su sede y utilizar durante homenajes, celebraciones institucionales y actividades conmemorativas.

Además de esa réplica, la delegación campeona recibe medallas de oro y, desde la edición de 2026, la FIFA incorporó un nuevo reconocimiento: 30 anillos personalizados y numerados para los integrantes del equipo vencedor.

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El antecedente que cambió la historia del trofeo

La política actual nació después de la historia de la Copa Jules Rimet. Ese trofeo sí podía quedarse de forma definitiva con la primera selección que conquistara tres títulos mundiales. Brasil alcanzó esa marca tras ganar el Mundial de México 1970 y recibió la copa original.

Años más tarde, en 1983, delincuentes robaron el histórico trofeo de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. La pieza nunca apareció y la hipótesis más difundida sostiene que terminó fundida, aunque las autoridades jamás lograron confirmarlo. Ese episodio llevó a la FIFA a reforzar las medidas de seguridad sobre el trofeo actual.