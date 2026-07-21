“¿Qué le pasó?”: el impactante cambio en el rostro de Vinícius Jr. que desató miles de reacciones

El nombre Vinicius Jr volvió a convertirse en uno de los más comentados a nivel internacional, aunque esta vez el foco no estuvo en su rendimiento dentro de la cancha. El delantero brasileño sorprendió con un cambio en su apariencia tras someterse a un procedimiento estético durante sus vacaciones, una decisión que rápidamente generó debate en redes sociales y entre los aficionados del Real Madrid.

Las imágenes del atacante en Goiânia comenzaron a circular después de que él mismo apareciera públicamente con su renovado aspecto. La transformación llamó la atención de seguidores al punto de convertirlo en tendencia mundial y, por momentos, opacando por completo la celebración de España por la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Vinicius Jr se realizó una mentoplastia durante sus vacaciones

Según reportó la prensa brasileña, el futbolista de 26 años decidió realizarse una mentoplastia, un procedimiento de armonización del mentón que busca perfilar y definir las facciones del rostro. El cambio representa la modificación estética más notoria que ha mostrado el jugador desde que inició su carrera profesional.

Aunque Vinicius Jr acostumbra a renovar su imagen durante los periodos de descanso, esta intervención marcó un antes y un después respecto a los cambios de estilo que había presentado anteriormente.

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Vinícius Júnior SE HIZO UNA ARMONIZACIÓN DEL MENTÓN en una clínica estética de Goiânia. pic.twitter.com/7olXKC0xER — Indie 505 (@Indie5051) July 21, 2026

El reconocido portal del periodista Leo Dias reveló detalles sobre la organización del procedimiento. “Para garantizar el resultado deseado, la preparación entre bastidores fue digna de una superestrella. El renombrado dermatólogo Dr. Alessandro Alarcão, profesional de confianza de varias celebridades, fue el responsable del procedimiento”, informó el famoso portal del periodista Leo Dias.

La prioridad para el entorno del delantero consistía en mantener absoluta reserva sobre la intervención estética. “Para garantizar la máxima discreción, la clínica montó una auténtica operación de seguridad. El centro estético cerró sus puertas al público y no recibió a ningún otro paciente durante el día, salvo a Vinícius y su pareja Virginia Fonseca”, agregó el medio brasileño.

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Another reminder of why so many people love Vini ❤️



He sent a fan birthday wishes 🥹🎉 pic.twitter.com/DA8dQvc0aT — ꪜ𝕛𝕣⁷ ™🇧🇷 (@ViniJrTalk) July 21, 2026

La nueva imagen de Vinicius Jr desató reacciones en redes sociales

La estrategia permitió que las primeras fotografías solo se conocieran cuando el propio jugador decidió mostrarse en público. “Se instruyó a todo el equipo para que siguiera un protocolo de seguridad especial con el fin de evitar cualquier filtración de información, fotos o vídeos en las redes sociales, garantizando así la total privacidad de ambos durante su periodo de autocuidado“, agregó el portal de Leo Dias.

La aparición del atacante brasileño ocurrió apenas dos semanas después de la eliminación de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Noruega, un resultado que ya había situado a Vinicius Jr entre los protagonistas de la actualidad deportiva. Esta vez, sin embargo, el interés se trasladó completamente a su nueva apariencia física.