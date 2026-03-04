¿Maneskin o Bring Me The Horizon? Vote AQUÍ por su banda favorita en las ‘novatas’ del Mundial del Rock

Llega la última etapa de clasificación al Mundial del Rock. Grandes bandas han logrado su pase a esta importante competencia, y en este caso es el turno para las ‘novatas’, esas que buscan debutar en la copa de Radioacktiva.

Luego de que se definieran los clasificados nacionales, nuestros oyentes tendrán la oportunidad de elegir a esos nuevos sonidos han brillado en el rock, y que ahora pretenden hacerlo en el Mundial.

Los nominados para debutar en el Mundial del Rock de Radioacktiva

La lista de nominados presenta a bandas legendarias. Esta es encabezada por Bring Me The Horizon, la agrupación de Oliver Sykes, quein ha demostrado su influencia en Colombia y el mundo.

Sin embargo, esta agrupación tampoco lo tendrá fácil, ya que contará con varios adversarios de nivel indudable, y relevancia internacional.

Una de ellas será Maneskin, la gran banda italiana que brilló en la música desde su victoria en Eurovision, y que buscará convocar a toda su fanaticada, a pesar de que está en una etapa de descanso.

Más noticias: ¡Llega nuestro rock! Vote AQUÍ por su banda colombiana favorita en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Seguido por estas 2 bandas brillantes, habrá 2 grupos más imperdibles que lucharán por llegar al Mundial de Rock. El primero de ellos está conformado por: Nothing But Thieves, Inhaler, Greta Van Fleet y Foals.

Cada una de estas tendrá la posibilidad de ser parte de una votación imperdible para sus fanáticos, quienes buscarán apoyarlos para participar en el Mundial del Rock.

Más noticias: Vote AQUÍ en el ‘Mundial del Rock’ de Radioacktiva por los gigantes del rock de los años 80s

Por último, los 4 nominados de cierre son: The 1975, Idles, Turnstile y Benson Boone. Varios de estos artistas han destacado en Colombia y el mundo con shows brillantes.

Sin embargo, en este caso, sus fanáticos deberán demostrar su fanatismo desde nuestra votación. La lista total de nominados se presenta de la siguiente manera: