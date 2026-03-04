La mejor canción de Led Zeppelin, según Brian Johnson, de AC/DC: no es ‘Stairway to Heaven’

Brian Johnson ha sido uno de los miembros más brillantes en la historia de AC/DC. La trayectoria de esta banda ha estado marcada en varios momentos por la voz de este genio, quien ha demostrado un poderío destacado desde escenarios y estudios.

Para nadie es un secreto que Johnson es una de las voces más respetadas del género. Esto sobre todo cuando se trata de cantar, pero, también de opinar.

Este artista ha repasado en varios momentos la industria, y ha destacado a varios cantantes o bandas por su rol en el rock. Una de ellas es Led Zeppelin, una de las bandas más grandes en la historia del género, gracias al poder de Jimmy Page o Robert Plant.

De hecho, Johnson hace algún tiempo destacó uno de los éxitos de esta banda, como una de sus canciones favoritas de la historia, y aquí les contamos de cual se trata.

La mejor canción de Led Zeppelin, según Brian Johnson

Led Zeppelin es, indudablemente, una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta legendaria agrupación ha encantado a miles de fans a lo largo de su trayectoria, gracias a varios éxitos y momentos inolvidables.

Esta banda ha marcado un legado que ha encantado a fanáticos, y por supuesto, también a varios colegas, quienes se han sentido inspirados por sus éxitos.

Uno de ellos ha sido justamente Brian Johnson. El poder de este artista es total, pero, como cualquier artista, tiene bases que se han visto inspiradas en grandes leyendas.

Justamente una es Led Zeppelin. Hace algunos años, Johnson destacó a sus canciones favoritas del rock, y hubo varias agrupaciones que destacaron en este sector.

Los liderados por Robert Plant estuvieron allí, y lo hicieron con una canción legendaria. Johnson destacó ‘Rock and Roll’ como su éxito favorito de esta agrupación.

Si bien Johnson también destacó ‘Black Dog’, el cantante se quedó con el segundo ‘track’ del ‘Led Zeppelin IV’, como una canción que lo marcó siendo influyente.

Sin lugar a dudas, esta composición es una de las más brillantes de la historia de Led Zeppelin, siendo uno de los éxitos con mayor cantidad de poderío para la carrera de esta banda.

Notablemente, el legado de Led Zeppelin y Brian Johnson es uno de los más grandes del rock, y así lo demuestra su fama, y su capacidad para componer éxitos que se han convertido en himnos.