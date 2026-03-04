¿Qué pasa si Millonarios y Nacional empatan HOY en Copa Sudamericana? Así se define el clasificado

Millonarios y Atlético Nacional viven uno de los partidos más importantes de su semestre este 4 de marzo. Capitalinos y antioqueños chocarán, con la ambición de conseguir un puesto entre los clasificados definitivos de la Copa Sudamericana.

Claramente la emoción es total, sobre todo al tratarse de un clásico entre dos grandes del fútbol colombiano, los cuales chocarán en un contexto internacional inigualable.

Esta eliminatoria será de partido único, por lo que el clasificado se definirá este mismo 4 de marzo. Por ello, aquí les contamos que sucederá en caso de que ‘embajadores’ y ‘verdolagas’ igualen en el marcador.

Así llegan Millonarios y Atlético Nacional

Tanto Millonarios como Atlético Nacional se juegan el todo por el todo este 4 de marzo. Aunque ambos llegan en actualidad positiva en la Liga BetPlay 2026-I, saben que buena parte del semestre se define en este choque.

Por un lado el ‘embajador’ llega en un momento dulce en su faceta goleadora, luego de endosar un 5-1 a Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Mientras que, el equipo paisa viene de perder ante Deportes Tolima por 1-0, pero se posiciona como quinto en la tabla general del torneo local.

Esta será su única oportunidad de disputar competencia internacional durante este 2026, por lo que ambos buscarán imponerse desde el minuto 1.

El partido está pautado para llevarse a cabo este 4 de marzo, desde las 7:30, cuando el balón empiece a rodar en el césped del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Si desea seguir este choque, les contamos que puede hacerlo en las transmisiones oficiales de ESPN y Disney+, además del Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS, con más pasión y menos técnica.

¿Qué pasa si empatan?

Al tratarse de un partido único, las emociones de los fanáticos están al rojo vivo. De hecho, una de las mayores dudas que poseen estos hinchas es lo que sucederá si ambos equipos empatan.

Por ser una eliminatoria de un solo cotejo, el clasificado deberá definirse este mismo 4 de marzo. Frente a esto, si ocurre un empate en los 90 minutos, el ganador se definirá por los tiros desde el punto de penal.

En este caso no habría prórroga, por lo que ambos equipos necesitarán de sus mejores pateadores presente en el campo de juego.