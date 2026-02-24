Universidad del Rosario ofrece cursos 100% GRATIS sobre inteligencia artificial; así puede aplicar

Cada vez son más las instituciones de educación superior que presentan una oferta académica de cursos GRATIS para que todas las personas puedan acceder a ellos sin problema. En esta oportunidad, la Universidad del Rosario y la alcaldía local de Usaquén presentaron más de 25 cursos a los cuales pueden acceder todas las personas de la localidad sin tener que pagar de más.

Tenga en cuenta que en esta oportunidad, estas clases no solo son virtuales, sino que en algunos casos son presenciales en la sede norte de la universidad. Pero esto cambia según el caso y podrá conocer cuál es la modalidad a la hora de hacer la inscripción.

¿Cómo inscribirse en los cursos GRATIS en la Universidad del Rosario?

Todos los cursos que ofrecen en esta oportunidad son 100% GRATIS y darán inicio en el mes de marzo del año en curso. Las inscripciones se deben hacer en la página web de Educación Continua ADVANCE, en donde debe seguir todo el proceso de registro con sus datos personales y cumplir con todos los requisitos para poder acceder a estos programas de formación.

Además, debe cumplir con el 80% del curso para poder recibir el certificado; solo podrá inscribirse en un programa, lo que quiere decir que debe tener presente cuál es el programa que más se acomoda a su perfil. En esta oportunidad, estos cursos GRATIS están dirigidos únicamente a las personas que vivan en esta localidad.

De hecho, deben presentar un recibo de servicio público en donde se acredite que usted se encuentra viviendo en dicho lugar. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo seis de marzo y todo el proceso se debe hacer en la página web.

Actualmente, tienen en su oferta cursos relacionados con Excel intermedio, herramientas de inteligencia artificial para la gestión de organizaciones, análisis de datos, herramientas digitales de IA para el manejo de datos, programación de aplicaciones básicas, inteligencia artificial aplicada a tareas administrativas, entre otros.

La duración de los programas es diferente en cada caso; en unos es de hasta dos semanas, mientras que otros son de tan solo una. Los horarios cambian según el curso, pero los virtuales suelen ser en horas de la noche, para que se pueda conectar sin problema.