Así son los baños inteligentes de Bogotá ¿dónde quedan?: Champion le cuenta cómo funcionan

¿Alguna vez ha imaginado tener un baño inteligente? En Bogotá existen varios. Este avance de la tecnología ha permitido que los capitalinos tengan baños públicos de mayor calidad, y mejor funcionamiento.

En este caso, estos baños inteligentes permiten un acceso moderno a distintos elementos tecnológicos para la ciudad de Bogotá.

Si no los conoce, en este caso les contamos todos los pormenores, y a su vez, como funcionan, gracias a la visita de nuestro Champion de Radioacktiva a uno de ellos.

Así son los baños inteligentes de Bogotá

Sin lugar a dudas, en el último tiempo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Cientos de dispositivos y elementos han permitido mayores comodidades para el ser humano.

La llegada de la tecnología se ha dado en todos los ámbitos, incluso en los baños, por imposible que parezca esto.

En todo el mundo, la implementación de los baños inteligentes se ha hecho cada vez más populares. De hecho, en Bogotá hay uno, a pesar de que, para muchos, es algo desconocido.

En su funcionamiento, estos baños inteligentes cuentan con un sistema de autolimpieza, lo que permite mantener estos cubículos libres de cualquier tipo de germen o contaminación.

Del mismo modo, este baño público inteligente asegura contar con materiales seguros y durables, sostenibilidad y funcionabilidad, y además, una seguridad que le permite acceder a este espacio con total tranquilidad.

La parte interior de estos baños también incluye lavamanos, secador de manos, y varios elementos que permiten un funcionamiento adecuado, y también una gran comodidad para los usuarios.

Pero, si tiene dudas sobre estos cubículos, nadie mejor para explicarlo que El Champion, quien los visitó personalmente y nos mostró su experiencia.

Claramente en este video se puede ver que estas ubicaciones son útiles, y brindan una comodidad a la cual es difícil acceder en un baño típico usual.

Estos avances permiten dar clara muestra del crecimiento de la tecnología en Bogotá, pero también en el resto del mundo ante la innovación de los seres humanos.

¿Dónde se encuentran?

El primer módulo de estos baños inteligentes se encuentra en la carrera 7 con calle 12A. Se espera que próximamente se instalen nuevos espacios de este estilo.