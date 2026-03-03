Esta es la cantidad de datos que gasta al escuchar música en Spotify: así puede disminuirla

Spotify es , sin dudas, una de las plataformas más populares en el mundo de la tecnología. Este servicio permite acceder a un catálogo enorme de música, con el que podrá acompañar su día a día, junto a sus artistas favoritos.

Tanto en su versión premium, como en su edición gratuita, Spotify permite una cantidad enorme de disfrute para sus usuarios.

Sin embargo, hay algo que debe tener en cuenta, y es el consumo de datos al usar esta aplicación sin Wi-Fi, y el notable gasto económico que esto puede implicar.

Para que no le suceda, aquí les contamos cuantos puede gastar aproximadamente, y también como evitar este consumo, aunque no tenga acceso a Wi-Fi.

Esta es la cantidad de datos que gasta al escuchar música en Spotify

Escuchar música en Spotify puede ser, sin dudas, uno de los hobbies más comunes para los amantes de la música. Miles de personas disfrutan de este servicio, y escuchan diariamente canciones o artistas específicos.

El catálogo musical de esta plataforma permite una gran cantidad de disfrute y entretenimiento, sobre todo si usted se considera melómano.

No obstante, si utiliza esta aplicación con sus datos, es probable que la gran mayoría de ellos se desvanezcan rápidamente.

Claramente, esto varía según la calidad a la que elija escuchar su música, y por supuesto, también el tiempo que gaste en disfrutar de sus tracks.

La tasa de gasto de datos por parte de Spotify se divide de la siguiente manera:

Baja (24 kbps): – aproximadamente 15 MB por hora.

Normal (96 kbps): – aproximadamente 50 MB por hora.

Alta (160 kbps): – aproximadamente 90 MB por hora.

Muy Alta (320 kbps) – aproximadamente 140-750 MB por hora

Esto, por supuesto, implica una cantidad de gasto importante, por lo que es importante tomar precauciones, para así evitar un derroche excesivo de sus datos.

¿Cómo disminuir esto?

Aunque, en cualquier caso, usar Spotify con datos implica un gasto inevitable, si se puede disminuir el mismo. Algunas medidas pueden permitir que en su uso Spotify utiliza muchos menos datos.

La primera opción es, por supuesto, en la versión premium descargar sus canciones, y disfrutarlas sin conexión en su dispositivo.

Sin embargo, otra última opción es elegir la calidad de música en baja en los ajustes de la app. Esto le permitirá guardar algunos datos, pero aun así, disfrutar de sus mejores ‘tracks’.