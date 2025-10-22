Estudio revela las 10 ciudades del mundo más innovadoras en tecnología: ¿Está Bogotá?

La tecnología presenta grandes avances en todo el mundo año tras año. Constantemente cada vez más lugares del planeta consiguen brindar emoción y comodidades a sus ciudadanos a partir de grandes innovaciones.

En cada continente, varias instituciones se esfuerzan por llevar a cabo avances que confirmen la presencia de tecnología en sus ciudades, para el acompañamiento de las labores diarias del ser humano.

Más noticias: Así son los baños inteligentes de Bogotá ¿dónde quedan?: Champion le cuenta cómo funcionan

Hace algún tiempo, el Índice Global de Innovación presentó un listado de las ciudades más avanzadas en innovación referente a tecnología, y aquí les contamos si hay alguna colombiana en el listado.

Las 10 ciudades más innovadoras en tecnología del mundo

Desde la llegada masiva de la tecnología al mundo, miles de seres humanos la han convertido en un elemento clave de su vida cotidiana.

Smartphones, televisores inteligentes, o incluso electrodomésticos del hogar han presentado tecnología de punta que ha enamorado a miles de personas.

Esto ha aportado al crecimiento de lo cibernético en la civilización, y por supuesto a la evolución de las ciudades.

Más noticias: Spotify anuncia la llegada de una de las funciones más pedidas por sus usuarios: ¿está disponible en Colombia?

Recientemente la la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual resaltó este crecimiento, con un ranking de las 50 mejores ciudades en cuanto a innovación en tecnología.

Las 10 primeras del ranking fueron las siguientes:

1- Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou – China

2- Tokio y Yokohama – Japón

3- San José y San Francisco – Estados Unidos

4- Pekín – China

5- Seoul – Corea del Sur

6- Shanghai y Suzhou – China

7- Nueva York – Estados Unidos

8- Londres – Inglaterra

9- Boston y Cambridge – Estados Unidos e Inglaterra

10- Los Ángeles – Estados Unidos

Ninguna ciudad de Sudamérica resalta dentro de las primeras 10 del ranking. Pero, no solo eso, sino que solo hay 1 localidad del continente presente en la lista.

Se trata de Sao Paulo, la ciudad de Brasil, al cual está en el puesto 49 de la lista. Mientras que en Latinoamérica también destaca Ciudad de México, con el lugar 79.

Este listado toma en cuenta varios factores para realizar el ranking, como lo son la inversión científica, la solicitud de patentes y el crecimiento de la tecnología en la cultura y la vida cotidiana.

Sin dudas este estudio presenta un gran reto en el crecimiento de este aspecto tanto para las ciudades de Colombia, como del resto del continente.