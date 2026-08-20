¿Quiénes son los 10 favoritos para ganar el Balón de Oro? Así están las apuestas por el galardón 

Hace unas semanas se puso fin a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que logró captar la atención de cientos de personas, conocer el talento de importantes jugadores y finalmente dio como campeón a España, tras ganar a Argentina. Pero ese no será el único trofeo que se va a entregar respecto a este torneo, sino que se viene una nueva ceremonia donde se van a mostrar a las grandes estrellas.

Fueron varios los jugadores que demostraron que son unos verdaderos ‘cracks’ en las canchas, no solo por sus jugadas, sino por sus pases y la forma como se desarrollan en las canchas. Ahora, en las próximas semanas se va a entregar el Balón de Oro al mejor jugador del mundo, quien logró destacar en medio de todo el campeonato.

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¿Quiénes son los candidatos a ganar el Balón de Oro?

Esta vez ganar el Balón de Oro no será nada fácil, teniendo en cuenta todo lo que mostraron los jugadores a lo largo de todo el Mundial 2026. No solo se destacaron Messi y Cristiano, sino que llegaron nuevas figuras que no eran tan conocidas a nivel internacional.

Leo Messi, el jugador, tomó la decisión de jugar su último mundial a sus 39 años y demostró que sigue intacto su talento, en especial porque logró anotar ocho goles a lo largo del torneo. Pero no solo eso, sino que también fue una ficha clave en la clasificación de Argentina.

Junto a él, está Kylian Mbappé; sin duda, el jugador es uno de los más ‘cracks’ de Francia, quien logró marcar diez goles y se convirtió en uno de los mejores del campeonato. Aunque no llegaron a la final, sí demostró que lo dio todo, con un equipo que tenía todas las ganas de quedarse con el trofeo.

Harry Kane se ganó el Botín de Oro hace unos días, cuando se le dio este premio al ser el mejor de la Liga en Alemania, marcando varios goles que llevaron al Bayern Múnich a una nueva etapa que nadie esperaba ver y marcó seis goles en el Mundial.

Por el lado de España, están Rodri y Lamine Yamal, quienes demostraron que son grandes estrellas del seleccionado de su país. Rodri hizo más de 790 pases y más del 50% de ellos fueron acertados a lo largo de todo el campeonato; Yamal tuvo un gol, pero sus jugadas dejaron en shock a más de uno, así que sin duda es uno de los más opinados para quedarse con el trofeo.

Dembélé, un jugador de Francia que en todo momento aseguró que quería ganar el campeonato, así que se convirtió en uno de los favoritos de todo el torneo. Logró marcar seis goles en la Copa Mundial de la FIFA y muchos ya lo daban como uno de los máximos goleadores.

Erling Haaland hizo historia con su selección y conquistó a cientos de personas con su forma de ser. A lo largo del Mundial 2026 marcó siete goles y esto lo convirtió en uno de los mejores jugadores.

Una de las grandes estrellas que dejó la Copa Mundial de la FIFA 2026 es Jude Bellingham, quien logró jugar con Inglaterra y marcar en total siete goles. Aunque no llegaron a la final, sí se destacó como uno de los mejores en la cancha por sus pases y rendimiento en cada encuentro.

Olise y Vinicius Jr. son los últimos dos candidatos que podrían ganarse el Balón de Oro por todo lo que hicieron en la Copa Mundial de la FIFA. Se han consolidado como los mejores atacantes en todo el torneo, quienes brillaron en las canchas con todo lo que llegaron a hacer hasta lograr marcar un gol.