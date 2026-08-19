DIMAYOR rechazó cambios en la Liga BetPlay 2026-2 y esta sería la fecha de la gran final

El campeonato de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2 ha estado llena de cambios y no solo porque comenzó un poco más tarde debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026-2, sino por la emergencia que se está viviendo en todo el país tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto. Tras conocer todos los daños que ocasionó, la organización tomó la decisión de aplazar varios encuentros deportivos, así que muchos plantearon cambios en la dinámica del juego.

La propuesta inicial era que no se hicieran cuadrangulares, sino que pasaran directamente a los playoffs, algo que tenía que ir a votación directa por todos los equipos. Sin embargo, después de tener una junta extraordinaria, se tomó la decisión de no hacer cambios en todo el cronograma de juegos de la Liga BetPlay 2026-2.

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¿Cómo se jugará la liga Betplay 2026 2?

Después de que varios de los partidos fueran pospuestos por la emergencia nacional, algunas personas propusieron que se eliminaran los cuadrangulares, para que se pasara directamente a los playoffs. Así, lograrían que el campeonato termine en tiempo récord, sin que tengan que jugar en el mes de diciembre.

Ahora, en medio de una reunión con los 20 presidentes de los clubes que están participando en el campeonato, la propuesta fue rechazada y no se van a reducir la cantidad de partidos que se van a jugar a lo largo del torneo. 17 equipos votaron en contra, mientras que solo tres estuvieron a favor de esta medida, así que la acogida por parte de los integrantes del FPC fue algo negativa.

Decisiones de la asamblea de Dimayor: ✅Se mantienen los cuadrangulares

✅La Copa en 1/8 y 1/4 de final a un solo partido

✅Se reparte la taquilla 50% c/u

✅Se jugará en campo del mejor

✅Copa semifinal y final, partidos de ida y vuelta — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 19, 2026

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Esto quiere decir, que se mantiene el formato original y se van a jugar todos los partidos que fueron pospuestos, más los necesarios hasta poder conocer a los finalistas. Lo que quiere decir que la final de la Liga BetPlay 2026-2 será a finales del mes de diciembre, extendiéndose hasta fin de año, algo que no se veía desde hace varios años en Colombia.

En los próximos días se van a dar conocer detalles de los nuevos horarios que van a tener los partidos que fueron pospuestos en días pasados y la forma en la que se ajustara el calendario tanto en la Liga como en la Copa.