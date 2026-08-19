Harry Kane recibió hoy la Bota de Oro: ¿cuál es el mejor GOL del máximo goleador de Europa?

Hace tan solo unas semanas los ojos del mundo estaban sobre las grandes estrellas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sin duda el campeonato estuvo lleno de cientos de momentos que marcaron icónicas estrellas. Pero también, muchos estaban al tanto de sus jugadores favoritos, quienes ya habían hecho historia con todo lo que lograron en meses pasados en su paso por torneos internacionales con sus respectivos clubes.

En la mañana de este miércoles 19 de agosto del 2026 se desarrolló la ceremonia del botín de oro en el estadio Allianz Arena de Múnich, en donde Harry Kane fue el elegido para recibir este galardón. Esto lo acredita como el máximo artillero de las ligas de Europa a lo largo de toda la temporada del 2025-26 con un total de 36 goles en tan solo 31 partidos de la Bundesliga.

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Así fue la entrega del Botín de Oro a Harry Kane

La estrella del Bayern Múnich estuvo acompañado por Cristian Dreesen, CEO del club, Marc Lens, presidente de la Bundesliga, y Luca Toni, grandes estrellas de la industria deportiva en todo el mundo.

En todo momento habló sobre lo importante que era este reconocimiento en su vida, en especial en un momento donde sabe que su retiro está muy cerca. Así que aprovechó para hablar de todo lo que lo había llevado a lograr conseguir este importante botín.

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“Agradezco al Bayern, al personal, a los entrenadores, a mis compañeros de equipo. Mi vida sin ellos no sería así; hay mucho trabajo detrás de un premio como este. Fue la mejor temporada de mi carrera hasta ahora; me siento muy cómodo en el Bayern y con todo el equipo; queremos lograr cosas grandes esta temporada”, aseguró el jugador.

¿Cuántas botas de oro tiene Harry Kane en su carrera?

Con esta, es la segunda vez que Kane se gana un botín de oro, así que se sigue consolidando como uno de los jugadores más importantes del mundo. Teniendo que los expertos no lograron elegir un solo gol como el mejor, sino que destacan su precisión y todo lo que significó para el equipo. Además, logró enviar a Haaland a la segunda posición con botín de plata y a Mbappé con el bronce.