Daniel Torres de Santa Fe salió de El Campín en ambulancia en partido contra River Plate; esto se sabe

El pasado miércoles 19 de agosto del 2026 se desarrolló el juego entre Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana, en uno de los juegos más importantes de esta semana. Durante los primeros minutos, todo en la cancha se jugaba como de costumbre, pero con el paso del tiempo, se presentó una lesión que alertó a cientos de hinchas cardenales.

En el minuto 84, el 16 del cuadro cardenal decidió hacer un intento más por ayudar a su equipo a mantener el resultado, y en medio de una acción de River Plate, Daniel Torres chocó su cabeza con la de Weimar Asprilla, arquero de Santa Fe. Sin duda, el impacto fue muy fuerte; en ese momento todo se quedó en silencio en el estadio y muchas personas mostraban su preocupación por el estado de los jugadores.

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Daniel Torres y el arquero terminaron tirados en el piso, fuertemente afectados por el fuerte golpe que estaban sufriendo. Sin embargo, minutos después el arquero se levantó sin problema, mientras que el centrocampista se veía muy afectado y, aunque se levantó rápidamente, minutos más tarde pidió el cambio para salir en ambulancia del estadio.

¿Cómo se encuentra Daniel Torres de Santa Fe tras sufrir golpe en la cabeza?

Cuando se acabó el partido, una ambulancia llegó al campo para retirar a Daniel Torres del estadio El Campín y posteriormente ser trasladado a la Clínica del Country, donde está en observación.

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Según dio a conocer el medio ‘El Tiempo’ en horas de la noche del pasado miércoles 19 de agosto, personas del equipo cardenal habrían revelado que Daniel Torres sufrió una presunta conmoción cerebral. Por eso, iba a seguir en exámenes, con el fin de poder verificar que todo está bien y no hay ningún problema; incluso aseguran que ya se siente un poco mejor.

Daniel Torres fue retirado en ambulancia del estadio, luego del choque con Asprilla, ojalá no sea nada grave. @SantaFe #santafe pic.twitter.com/FQWIZY38MG — Juan Camilo López (@juancalopezs_) August 20, 2026

Por ahora, no se conocen más detalles, ni pronunciamientos oficiales por parte del equipo, así que no se conoce si solo se trató de un susto o si el jugador deberá pasar unos días en el hospital. En redes sociales, los hinchas le envían buena energía y esperan volverlo a ver en las canchas para el partido contra River Plate, pero ahora en Argentina.