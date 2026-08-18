Él sería el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo para dirigir a la Selección Colombia; generó polémica

La Selección Colombia sorprendió a todos con su rendimiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero tras quedar eliminados, ahora esperan poder prepararse con los mejores deportistas con el fin de tener el mejor rendimiento en los próximos torneos internacionales. Hace unas semanas se dio a conocer que el técnico encargado seguiría siendo el profesor Néstor Lorenzo, quien logró cifras históricas con el seleccionado nacional.

Además, en las últimas horas se dio a conocer el nombre del deportista que sería el nuevo asistente técnico del profesor Néstor Lorenzo y con quien empezarían a trabajar desde los próximos meses con el fin de prepararse. Aunque por ahora solo son rumores en redes sociales, muchas personas ya han hablado de todo lo que ha hecho el hombre en los equipos donde ha trabajado a lo largo de su vida.

Leer más: Luis Díaz del Bayern Múnich se convierte en el mejor jugador colombiano en FC27; este es su puntaje

¿Quién es el nuevo asistente técnico de la Selección Colombia?

Según han revelado en redes sociales, el experto que está por llegar a la Selección Colombia es el argentino José María Bazán, quien tiene 54 años y una amplia experiencia en todo lo relacionado con fútbol. Ya ha trabajado en el pasado con equipos como Orlando City, Audax Italiano, Tijuana, entre otros, donde se destaca por todo su profesionalismo.

Así lo dio a conocer el reconocido periodista de Caracol Radio, Cesar Augusto Londoño, quien en su cuenta de X reveló que ya todo estaría listo para la llegada del nuevo asistente técnico a la Selección Colombia. Sin embargo, la noticia ha generado un gran debate en redes sociales, donde ya muchos están hablando de lo que esto podría significar para el equipo.

Seguir leyendo: Falcao y Cuadrado jugarán por damnificados, ¿cuándo? Precio de boletas de “Levantemos a Colombia”

Sobre su experiencia se dice mucho; jugó fútbol como defensor central en equipos como Platense, Blooming, Atlético Rafaela, Godoy Cruz y participó en la Selección de Argentina Sub-20. Desde el 2014 se ha encargado de trabajar como asistente técnico y ha trabajado con Óscar Perea en diferentes clubes internacionales.

Se espera que la noticia de su llegada al cuadro tricolor se dé en los próximos días, pues por ahora no se ha confirmado información al respecto. Sin embargo, sí mencionan que todo ya está listo y los dos tendrían todo para trabajar juntos.