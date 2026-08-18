Falcao y Cuadrado jugarán por damnificados, ¿cuándo? Precio de boletas de “Levantemos a Colombia”

Ya han pasado nueve días desde que se presentó un fuerte temblor en Colombia el pasado lunes 10 de agosto del 2026. Aunque al principio se creía que había sido un movimiento suave, con el paso de las horas se dieron a conocer varios de los daños que había ocasionado el fuerte movimiento telúrico, dejando más de 200 personas muertas, miles de heridos y familias enteras que lo perdieron todo.

Por eso, Falcao, Cuadrado, Yepes, Teo y otras estrellas de la Selección Colombia se han unido con el fin de jugar nuevamente para conseguir recursos para ayudar a reconstruir las casas de las personas que lo han perdido todo. El encuentro deportivo será el próximo viernes 21 de agosto del 2026 y todo el dinero que logren tener será usado para atender a todas las víctimas del fuerte temblor.

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La idea es que cientos de personas logren llenar el Estadio Nemesio El Campín de Bogotá con el fin de poder hacer una gran donación que irá directamente a las fundaciones de Solidaridad por Colombia y la Cruz Roja con el fin de llevar ayudas, pero también reconstruir las viviendas de las víctimas del temblor.

Precios de las entradas del partido ‘Levantemos a Colombia’

En esta oportunidad hay diferentes localidades con precios desde los $50.000 hasta los $25.000, así que son precios asequibles que podrían ayudar a las personas que quieren ver nuevamente a sus ídolos en el escenario deportivo. Además, en esta oportunidad, lo ideal es que grandes leyendas se puedan reunir con el fin de ayudar a las personas de Armenia, Pereira, Manizales, Chocó, Cali, Buenaventura, entre otros.

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Occidental preferencia, platea alta, platea baja, general: $50.000

Oriental platea, preferencial y general: $40.000

Laterales norte y sur: $25.000

Por ahora, se conoce que las figuras que harán parte de este encuentro deportivo serían Falcao García, Mario Alberto Yepes, Jackson Martínez, Fredy Guarín, Guillermo Cuadrado, entre otras figuras que se han ido uniendo en los últimos días.

Lo ideal es que las personas puedan asistir todos con la camiseta de la Selección Colombia, recordando que en estos momentos de emergencia somos cientos de personas unidas con el fin de poder ayudar a quienes más lo necesitan.