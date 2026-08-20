¿Cuándo vuelven a jugar Independiente Santa Fe y River Plate en Copa Sudamericana? Esta es la fecha de la vuelta

Independiente Santa Fe y River Plate dejaron una gran cantidad de emociones en la cancha este 19 de agosto. Luego del aplazamiento de hace 1 semana a causa del fuerte terremoto en Colombia, ambos equipos chocaron por Copa Sudamericana.

Ambos equipos demostraron todo su potencial y su fuerza en la cancha, con el objetivo de conseguir un boleto en la próxima fase de este gran torneo del balompié sudamericano.

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Aun así, todo ha quedado para definirse en el partido de vuelta, y en caso de que no sepas cuando será este encuentro, aquí te contamos cuando se llevará a cabo.

¿Cuándo vuelven a jugar Independiente Santa Fe y River Plate en Copa Sudamericana?

Independiente Santa Fe afronta una etapa clave para su semestre en este mes de agosto. Por un lado, el equipo capitalino deberá retomar las actividades en la Liga BetPlay 2026-II, mientras que por otro, tendrá que igualar sus esfuerzos en la Copa Sudamericana.

El ‘león’ deberá superar una fase antes de llegar a los cuartos de final. Esto se debe a que llega a esta competencia, luego de fallar en su intento de superar la fase de grupos de Copa Libertadores, por ende su llave ante Caracas fue por la previa a los octavos.

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Su rival en esta etapa es River Plate, con quien disputó la ida este 19 de agosto. No obstante, el clasificado de esta llave se definirá el próximo 26 de agosto.

Ante este escenario, Santa Fe tendrá que afrontar los siguientes partidos en su cronograma:

Independiente Santa Fe vs América de Cali – 22 de agosto – 6:10 p.m.

River Plate vs Independiente Santa Fe – 26 de agosto – 7:30 p.m.

Independiente Santa Fe vs Jaguares – Por definir – Por definir

Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe – 29 de agosto – 6:30 p.m.

El posible rival en la próxima ronda

En la Copa Sudamericana ya están definidas las llaves, por ende, ya se conoce que el equipo que avance en esta ronda deberá medirse al ganador del choque entre Olimpia y Vasco da Gama.

Ambos equipos también jugaron su ida, y culminaron con marcador de 0-0. Los cruces de cuartos de final se llevarán a cabo entre el 8 y el 17 de septiembre, con equipos de nivel indudable.