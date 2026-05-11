¿Quién ganó la UEFA Champions League invicto? Estos clubes que han hecho historia

¿Quién ganó la UEFA Champions League invicto? Los clubes que han hecho historia
La Champions League se prepara para volver a coronar a un nuevo club como campeón de Europa en muy pocas semanas.
La Champions League se prepara para volver a coronar a un nuevo club como campeón de Europa en muy pocas semanas.
La UEFA Champions League se prepara para vivir la gran final en su edición de 2025-2026. La icónica competencia del fútbol europeo ya tiene a sus dos últimos equipos que lucharán por llevarse la gran ‘orejona’.
Después de unas semifinales totalmente emocionantes, los últimos equipos clasificados a la final son Arsenal de Inglaterra y Paris Saint-Germain de Francia.
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El equipo inglés puede romper una importante marcar, al convertirse en un nuevo equipo invicto en ser campeón de la UEFA Champions League. Por ello, aquí les contamos que otros clubes lo han logrado antes.
La Champions League a lo largo de su historia como torneo, ha contado con una cantidad importante de equipos absolutamente legendarios. Varios clubes han logrado conseguir este trofeo, a partir de campañas inolvidables.
Actualmente la corona es sostenida por el Paris Saint-Germain, equipo que se consagró tras vencer por 5-0 al Inter de Milán en 2025, y que buscará defender este trofeo en la gran final.
Sin embargo, en frente tendrá a un equipo que buscará lograr su primera Champions League, y además hacerlo con una marca pocas veces vista, lograrlo de forma invicta, como lo pretende hacer el Arsenal.
El equipo inglés atravesó las eliminatorias de forma impecable, al igual que la fase del todos contra todos. La última vez que un equipo consiguió este logro fue, nada más y nada menos que, el Bayern Munich del 2020.
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Cabe aclarar que este equipo lo consiguió en menos partidos, ya que para ese año, a causa del COVID-19, las eliminatorias fueron a 1 solo encuentro.
El listado completo de clubes que lograron esta marca son:
Antes del cambio de nombre, la Champions era conocida como Copa de Europa, y también tenía sus propios campeones invictos. Estos fueron:
Los ‘gunners’ buscarán sumarse a este increíble listado el próximo 30 de mayo, cuando se disputen la gran final frente al Paris Saint-Germain, en la ciudad de Budapest, Hungría, donde se congregará el mundo del fútbol.