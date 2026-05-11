Estos son los precios de los combos para el Festival Cordillera 2026 ¡Prepare el bolsillo!

El Festival Cordillera 2026 volverá a posicionar a Bogotá como uno de los epicentros musicales más importantes de América Latina. La quinta edición del evento ya tiene fecha confirmada y promete convertir el Parque Simón Bolívar en un gran escenario de celebración cultural.

El público podrá asistir el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, en una experiencia que reunirá miles de asistentes en la capital colombiana bajo un mismo pulso musical.

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Desde su primera edición en 2022, el festival construyó una identidad enfocada en la música en español y en los sonidos que recorren el continente. La organización consolidó una propuesta que mezcla tradición y modernidad, con artistas que representan distintos géneros. Para este 2026, se espera que el evento amplíe su apuesta con una programación que incluye rock, vallenato, música tropical, pop y otras expresiones que reflejan la diversidad sonora de la región.

La organización del evento, a través de la plataforma Ticketmaster, presentó un mensaje oficial sobre la experiencia que busca ofrecer en 2026:

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“En este 2026, el río nos encauzará hacia la cuarta edición del Festival Cordillera. El próximo 12 y 13 de septiembre, el Parque Simón Volicar, pulmón verde de la capital volverá a ser el gran escenario de los sonidos que han recorrdio nuestro continente de extremo a extremo. Este año rendimos homenajes a las aguas del sur, cuyos caminos milenarios han llevado instrumentos, bailes y canciones a través de la América Latina”.

Ya hay precios oficiales para el Festival Cordillera 2026

Este 11 de mayo, la organización reveló precios oficiales del Festival Cordillera 2026 y dio a conocer las fechas de la preventa. La compra inicia el 13 de mayo a las 10:00 a. m. a través de Ticketmaster Colombia. Los clientes del Grupo Aval accedieron primero a esta fase. La venta general abre el 15 de mayo y ofrece entradas por día con distintos medios de pago. Así quedaron los combos dos días:

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COMBO GENERAL SUDAMERICAN ROCKERS

Etapa 1: $659.000

$659.000 Etapa 2: $699.000

$699.000 Etapa 3: $759.000

COMBO VIP SUDAMERICAN ROCKERS

Etapa 1: $1.449.000

$1.449.000 Etapa 2: $1.579.000

$1.579.000 Etapa 3: $1.709.000

Aunque el cartel oficial aún no se publica, el Festival Cordillera 2026 ya genera expectativa en Bogotá y en toda la región. El evento refuerza su papel como una de las citas culturales más relevantes del país y consolida al Parque Simón Bolívar como un escenario clave para los grandes festivales.