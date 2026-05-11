Hora y dónde ver en VIVO HOY GRATIS Millonarios vs. Llaneros por la Copa BetPlay; el debut del embajador

Millonarios quiere seguir ilusionando a todos sus hinchas, por eso, después de quedar eliminado de la Liga BetPlay 2026-1, decidió demostrar que tienen todo para poder destacar en la Copa Sudamericana, en donde ganaron su último partido con un marcador 4-2. Ahora, el embajador vuelve a las canchas en Colombia en el marco de la edición 2026 de la Copa BetPlay, donde juegan equipos de la A y de la B.

Los azules quieren dejarlo todo en la cancha y demostrar que, pese a los resultados negativos, siguen adelante buscando sumar títulos al equipo. Además, quieren volver a ilusionar a sus hinchas, ganando este torneo en donde tendrán que enfrentar a grandes equipos en Colombia.

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Hora y dónde ver en VIVO a Millonarios vs. Llaneros HOY

Bogotá tiene todo listo para ser el escenario perfecto y en el Estadio de Techo habrá doblete embajador, en la tarde con el juego Millonarios vs. América de Cali a las 4:45 p.m. y después, Millonarios vs. Llaneros FC a las 8:00 p.m. Así que las personas que vayan a comprar su entrada van a poder ver los dos partidos sin problema en el mismo escenario deportivo.

El partido Millonarios vs. Llaneros se va a poder en VIVO HOY GRATIS por medio de los canales de Win Sports+ en el plan de suscripción paga, pero también por el canal de Win Sports en el plan de televisión por cable. Además, por medio de redes sociales, podrá seguir el minuto a minuto de todo lo que será este encuentro, en donde los dos buscan sumar.

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Mientras que para Millonarios es el primer partido de la Copa BetPlay, para Llaneros es el segundo, pues ya logró conseguir su primera victoria y venció a Atlético FC con un marcador 3-0. Por eso, quiere seguir avanzando en el torneo, sumando tres puntos más en esta nueva oportunidad, para encabezar el grupo B.

El próximo encuentro de los embajadores será el viernes 15 de mayo contra Patriotas en Tunja y posteriormente, en Brasil para el juego contra Sao Paulo el martes 19 de mayo desde las 7:30 p.m. por los tres puntos en la Copa Sudamericana.