¿Quiénes son los 10 últimos campeones de la Champions League? Uno la ha ganado 3 veces consecutivas

El 2026 sin duda es el año del buen futbol, no solo por todo lo relacionado con el Mundial de la FIFA 2026, sino también porque la final de la Champions League tiene a todos ilusionados con el hecho de que Lucho Díaz pueda levantar la orejona. Por eso, hoy miércoles seis de mayo se va a jugar la semifinal entre el PSG y el Bayern Munich, quienes ya nos dieron un juego de lujo, pero ahora llegan a Alemania con el fin de remontar el resultado.

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La primera vez que se jugó este campeonato fue en 1955 y se llamaba la Copa de Europa, pero con el paso de los años fue cambiando el nombre, pero seguían compitiendo los equipos más fuertes de esta zona del mundo. El primer ganador fue el Real Madrid, que se enfrentó contra el Reims y ganó con un resultado 4-3.

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Después, en el 57, 58, 59 y 60, el cuadro merengue se consagró como el más importante campeón, al ganarla en cinco ocasiones seguidas. Pero con el paso del tiempo, otros equipos empezaron a brillar; entre ellos: Barcelona, Inter de Milán, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, entre otros, se coronaron campeones.

En la edición 2025-26, el primer finalista es el Arsenal, quien logró ganar todos los encuentros y en la semifinal superó al Atlético Madrid con un resultado 1-0. Ahora, está a la espera de saber quién será su contrincante, si el Bayern Munich o el PSG, que es uno de los más grandes de este torneo.

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Esta no sería la primera vez que un colombiano llega a levantar la Champions League, pues en la que se jugó en el 2015-2016, en donde el gran campeón fue el Real Madrid, James Rodríguez era el crack jugando con la diez en su espalda. De hecho, este fue solo el comienzo, pues después de este triunfo, durante tres años seguidos el cuadro merengue logró quedarse con el triunfo en tres oportunidades seguidas.

El Real Madrid ganó la Champions League en el 2015-16 al ganar en penales 5-3 contra el Atlético de Madrid, después en el 2016-17 contra la Juventus con un resultado 4-1, en el 2017-18 contra el Liverpool con un 3-1, consolidándose como el máximo ganador. Desde el inicio del campeonato y hasta la actualidad, logró conseguir en total 15 trofeos, obteniendo el último en el 2024.

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