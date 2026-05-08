Historial de partidos del Paris Saint-Germain vs. Arsenal: Se han enfrentado en 5 ocasiones

Se viene la final de la Champions League 2025-26 y sin duda este es uno de los partidos más esperados cada año, en donde cientos de personas están al tanto de todo lo que será el futuro de la orejona que pasa a la historia. En esta oportunidad, se va a dar la final entre el París Saint-Germain Football Club y el Arsenal, quienes van a dejar todo en las canchas para poder avanzar y quedarse con la copa.

Esta no será una tarea nada fácil, teniendo en cuenta que el PSG es el actual campeón y a lo largo del torneo tuvo una actuación de lujo, goleando en varias oportunidades. Mientras que el Arsenal viene trabajando con el fin de fortalecer su juego en el campo para poder superar a su rival.

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Los equipos se han enfrentado en tres oportunidades y el PSG logró ganar los últimos encuentros, asegurando que tiene todo para triunfar nuevamente en esta oportunidad. El primer partido fue en Londres con un resultado 1-0 con gol de Dembélé y después con un resultado 2-1 en el partido de vuelta en París.

¿Quién podría ser el ganador de la Champions League 2025-26?

Según han dado a conocer las estadísticas, en esta oportunidad todo apunta a que el PSG podría ser el gran ganador. Pero nada está escrito y todo se va a definir en la final del próximo 30 de mayo del 2026, cuando se juegue la gran final en el estadio Puskás Aréna.

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Mientras tanto, la tabla de goleadores entre los dos equipos deja con más oportunidades al PSG con 10 goles cada uno, es decir, Ousmane Dembélé por un lado y Bradley Barcola por el otro como uno de los más destacados. Por el lado del Arsenal, Kai Havertz, quien marcó en dos partidos que fueron clave para la clasificación del equipo a la siguiente fase de la Champions League.