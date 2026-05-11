Próximos partidos de Luis Díaz con el Bayern Múnich antes del Mundial 2026: Fecha y hora

Luis Díaz, una de las máximas estrellas del fútbol internacional y de Colombia se prepara para la Copa del Mundo de 2026. El gran extremo cierra sus últimos choques con el Bayern Munich, y estará enfocado en el combinado ‘tricolor’.

Luego de consagrarse en la Bundesliga, y quedar en semifinales de Champions League, donde demostró un talento brillante e indudable, los colombianos confían en ver lo mejor de ‘Luchito’.

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Si usted es uno de los que desea seguir su preparación, aquí les contamos los últimos partidos que disputará Luis Díaz, antes de sumarse a la Selección Colombia.

Los últimos partidos de Luis Díaz antes del Mundial 2026

Indudablemente, esta temporada 2025-2026 ha sido la más destacada en la carrera de Luis Fernando Díaz Marulanda a nivel de clubes. El gran delantero ha aportado al Bayern Munich asistencias y goles históricos.

Varios lo posicionan como uno de los mejores del mundo, e incluso, como un candidato respetable al Balón de Oro. Sin embargo, para confirmar este nivel, ‘Luchito’ buscará estremecer a los fanáticos en el Mundial de 2026.

Díaz participará con Colombia en esta competencia, y sueña con llevar a su país a lo más alto del deporte rey. No obstante, antes deberá buscar lograr un gran cierre a su temporada con el Bayern Munich.

El colombiano deberá culminar su participación en la Bundesliga, y además intentar conseguir un trofeo más, en la DFB Pokal, donde jugará la gran final.

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Los próximos partidos de Luis Díaz con fecha y horario para Colombia se preparan de la siguiente manera:

Bayern Munich vs Koln – Bundesliga – 16 de mayo – 8:00 a.m.

Bayern Munich vs VfB Stuttgart – DFB Pokal – 23 de mayo – 1:00 p.m.

Luego de estos encuentros, la temporada de Luis Díaz en el equipo bávaro estará oficialmente culminada.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia termina de perfilar sus últimos detalles para el Mundial de 2026, incluidos sus convocados y la preparación de los mismos. La ‘tricolor’ deberá presentar su llamado en las próximas semanas.

Luego de esto, tendrá listo su primer partido en la competencia, el cual está pautado para el 17 de junio, cuando los dirigidos por Néstor Lorenzo deban medirse al combinado de Uzbekistán. Este será el primer escollo en un grupo completado por Portugal y la República Democrática del Congo.